三重阿田油飯復活回歸　早上7點就排爆「每人限購3斤」

▲三重「阿田油飯」復活回歸，一早就出現排隊人龍。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

記者黃士原／台北報導

三重在地人的早午餐「阿田油飯」去年初宣布歇業，讓不少饕客感到很可惜，後來業者交棒給女兒，已於上周三（17日）重新開幕，馬上吸引老客人搶購，早上7點營業就出現長長人龍，為了讓更多人可以吃得到，店家還祭出每人限購3斤。

▲阿田油飯重新開幕後價格也有調漲，油飯每斤120元，小碗40元、中碗60元。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

三重電信街的阿田油飯經營超過50年，是當地人從小吃到大的美食口袋名單之一，還曾創下開店4小時就賣光的紀錄。然而，阿田油飯老闆去年初因腰痛問題，宣布暫停營業。在經過快一年後，老闆交棒給女兒經營，已於上周重新開幕，當天10點多就完售，之後每天早上7點開始營業就出現長長人龍。

▲三重「阿田油飯」每人限購3斤。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

阿田油飯重新開幕後，價格也有調漲，油飯每斤120元，小碗40元、中碗60元、大碗80元，貢丸湯35元、冬粉湯35元、貢丸冬粉湯45元。營業時間為早上7點開始，公休日為周一、周二及周五。由於許多人外帶份量過多，店家後來規定每人最多只能購買3斤。

部落客「Darren蘋果樹旅遊玩樂誌」也分享吃過心得，阿田油飯口感偏濕潤路線，但不會太過軟爛算是很耐吃，他認為甜辣醬調味很重要，鹹香油飯配上微甜醬汁，整個層次升級，如果調味醬不夠，還可以直接去攤位旁請店家加，店內也有提供辣高麗菜，喜歡吃辣的朋友也可以試試。

▲朵頤重回新莊，進駐宏匯廣場。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤餐廳」，去年8月雖然因為租約到期而收掉新莊店，但經過1年多後終於重回新莊地區，日前正式進駐宏匯廣場，11款主菜中首度使用美國PRIME等級牛排（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。

▲自助餐檯的沙拉區。（圖／記者黃士原攝）

朵頤餐廳最受歡迎的就是點用主餐，就能無限取用的自助餐檯，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。其中主廚沙拉共有9種，除了經典的凱撒沙拉、綜合生菜、優格水果沙拉外，還有夜市常見的鹹水雞。

▲黑松露燉飯。（圖／記者黃士原攝）

人氣熱菜則多達12種，有酥皮海鮮濃湯、經典美式臘腸披薩、炸薯條、香烤咖哩白花椰、義式烤時蔬、西式臘腸清炒時蔬、波隆那肉醬筆管麵、黑松露燉飯、西班牙烘蛋、松露薯泥、奶油玉米、炸雞翅。其中黑松露燉飯原是搭配鴨腿主餐，由於受到許多客人喜愛，餐廳直接放在餐檯無限取用。