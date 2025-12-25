ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
跨年住宿新選擇　嘉楠風華嘉義、礁溪、墾丁三館優惠大公開

▲▼ 風華渡假酒店跨年檔期三館齊發溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿 打造跨年與冬季旅遊新選擇 。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

▲ 風華渡假酒店跨年檔期三館齊發溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿 打造跨年與冬季旅遊新選擇 ，礁溪館規劃跨年氛圍活動及摸彩驚喜。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接歲末跨年與冬季旅遊旺季，嘉楠集團旅館事業部整合集團旗下礁溪、嘉義與墾丁三館資源，推出跨年限定與冬季旅宿優惠，結合溫泉、音樂、餐飲及地方大型活動，打造從北到南、各具風格的跨年與渡假體驗，也同步回應各城市跨年活動所帶動的觀光與消費熱潮。

▲▼ 風華渡假酒店跨年檔期三館齊發溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿 打造跨年與冬季旅遊新選擇 。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

▲▼風華渡假酒店嘉義館推出跨年夜雙人入住只要2026元。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

位於溫泉勝地的礁溪館，跨年夜於館內溫泉區精心規劃跨年氛圍活動及摸彩驚喜，並邀請樂團現場演奏，讓旅客在泡湯放鬆身心的同時，沉浸於悠揚的音樂演出中。現場同步提供點心吧服務，營造溫暖、溫馨又療癒的跨年夜氛圍，讓旅人在輕鬆愜意的節奏裡，迎接嶄新的一年。

▲▼ 風華渡假酒店跨年檔期三館齊發溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿 打造跨年與冬季旅遊新選擇 。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

嘉義館搭上城市活動熱潮，今年2025年壓軸登場的「320+1嘉義市城市博覽會」最終場跨年晚會，被外界形容為歷年卡司最強的一年。跨年夜當天，從噴水池圓環一路延伸至中山路沿線封街舉辦大型美食市集，結合舞台演出、倒數活動與商圈串聯，形成完整的城市跨年生活場域，預計吸引大量外地遊客，帶動民間消費動能。

▲▼ 風華渡假酒店跨年檔期三館齊發溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿 打造跨年與冬季旅遊新選擇 。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

看準跨年人潮與城市活動所帶動的住宿需求，嘉義館推出跨年夜雙人入住只要2026元，並於空中酒吧安排吉他歌手與賓客一同倒數迎新年，現場單筆消費滿千元即可獲得一次摸彩機會，獎項為集團旗下各館住宿券。

南國渡假首選的墾丁館，推出一泊二食6600元五五折專案，入住即享老丸家極致鍋物晚餐，翌日早餐更貼心延長至中午一點，退房後仍可悠閒享用早午餐；續住第二晚祭出1999元優惠價，整體旅宿體驗CP值十足。風華渡假酒店墾丁館也建議旅客結合「四重溪溫泉季」與「落山風藝術季」等南國冬季亮點活動，延長停留時間，深入體驗墾丁不同於夏季的渡假風貌。

▲▼ 風華渡假酒店跨年檔期三館齊發溫泉、音樂、調酒與高CP值住宿 打造跨年與冬季旅遊新選擇 。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

▲風華渡假酒店墾丁館位後壁湖可看海景，一月正式營運推出一泊二食6600元五五折專案，入住即享老丸家極致鍋物晚餐。（圖／嘉楠風華酒店提供 ）

嘉楠集團旅館事業部表示，跨年與冬季檔期的規劃，不只是推出住宿優惠，而是希望透過與城市活動、人潮節點及在地商圈的串連，讓旅宿成為城市節慶的一部分，進一步帶動消費循環與觀光動能，讓旅客「住進來，也走出去」，感受一座城市最熱鬧、最有溫度的跨年時刻。

關鍵字： 嘉楠風華跨年住宿 溫泉渡假 嘉義跨年 墾丁旅遊 旅宿優惠

