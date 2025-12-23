「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩！親友也享門票490元優惠

▲小人國推出年度最殺「姓名對中就免費」活動。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）



記者彭懷玉／綜合報導

全台主題樂園紛紛祭出限時優惠，其中，小人國推出「姓名對中就免費」活動，只要名字內含22字中的任一字，就能免門票入園，暢玩一整天，同行親友還可享每人490元門票優惠（至多兩位）。

▲姓名中含有22字中的任一字，即可享免費入園。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）



小人國表示，2026年1月5日至25日期間，不分平假日，姓名中含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22字中的任一字，只要出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享免費入園。

▲小人國音樂馬車。（圖／小人國提供）



此外，只要本人符合資格，同行親友每人490元，最多2人同享優惠價。即日起至1月25日前，至小人國官方粉絲專頁完成指定社群任務，還有機會抽中「2026年3月無限暢遊」資格，共送出5個名額。



另方面，頑皮世界即日起至12月31日推出平日門票5折起優惠，指定票種加碼贈送 60 元園內抵用券。優惠票價為全票 499 元、學童票 380 元、幼童票 280 元；不過，12 月 25 日為假日，當天不適用此方案。