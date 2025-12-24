ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
八里預約制古董咖啡廳！一天只開兩個小時　隱身山腰遠眺淡水河

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

新北台北秘境咖啡店推薦這家，隱身山腰間預約制咖啡廳，不定期營業、一天只開兩小時，整間屋子擺滿老物件，復古氛圍拉好拉滿，很適合拍照打卡，菜單咖啡飲品、點心甜點的價格都不會太高，戶外座位區的景觀還可以看海呢！

交通方式
開車騎車前往，可以直接把車子停在店附近的空地停車場；距離八里渡船頭、八里老街約1公里，步行時間18分鐘左右可抵達，像我們這天就是從大稻埕騎腳踏車到八里，接著把YouBike停在山腳下後步行上山。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

採用線上訂位系統預約制
目前只開放3日內的訂位，有計劃前往的人記得提前三天看看有沒有營業，店內因為有很多老物件，加上地板年老不平，所以僅接待12歲以上的客人，是無法帶小朋友和寵物前往的。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

店內是自由入座的形式
目前僅營業14：00－16：00兩個小時，印象中預約不易，沒想到周六下午一度只有我們這組客人，直到15：00後才又陸續來了兩組，可能也跟草莓季還沒到有關，畢竟最初紅的原因之一，就是可以不用排隊就吃到滋養的草莓大福。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲喜歡古董、老物件的人，肯定會很喜歡整體的氛圍感。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲有著很多老闆的收藏品，值得老物控細細品味、靜靜挖寶，細節裡可是藏著不少驚喜。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

小池塘
戶外區有小池塘，裡頭養著幾隻魚，天氣涼爽時坐在戶外吹風是個不錯選擇，還能眺望八里淡水海景，只是山上的戶外難免會有蚊子，容易被蚊蟲叮咬的人，來之前記得先做好防蚊準備。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

菜單
似乎未規定內用低消，但一人點杯飲料是基本禮貌，飲品有咖啡、抹茶拿鐵、可可、氣泡飲、彈珠汽水、熱茶，搭配大福、最中、銅鑼燒、麻糬、鳳梨酥等甜點，價格以大台北同類型景觀咖啡廳來說，算是還蠻平價的，不會因為復古環境＋八里觀光區就賣得特別貴。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

美式咖啡－120元

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲美式咖啡的焦苦感很重，和我的個人喜好沒那麼合，建議有點加牛奶的拿鐵會是更好選擇，除非你本身就愛炭焙味重的豆子。

野蜂蜂蜜氣泡飲－180元
氣泡飲擺盤的容器非常漂亮，上桌時有著極高質感，會讓客人自己倒氣泡水、蜂蜜，依照喜歡的比例做混合，增添DIY的樂趣，選用一年一收野蜂蜜，朋友表示有著特殊的發酵感，有點像是在喝酒一樣非常特別。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

翠玉大福－130元
最有名的是滋養草莓大福，草莓季還沒到的時候就是翠玉大福，中間的是普通的紅豆麻糬，搭配一旁對切綠葡萄，麻糬個頭小小的，是一兩口就能完食的大小，當作下午茶佐咖啡小點心還不錯，以有內用座位的咖啡廳來說，價格真的是不貴。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

鹹奶油熱銅鑼燒－130元
銅鑼燒一大一小整組賣，售價同樣是130元，根據網路說法，大顆銅鑼燒好像也是來自滋養和菓子，但小顆的就不是了，不知道是不是心理作用，我們都覺得大顆比較好吃，可能也跟皮餡比例有關，大顆銅鑼燒吃起來還是比較對味。

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

整體心得
存在口袋名單中好久，總算是在騎腳踏車出遊這天朝聖了，雖然咖啡不是很合我的口味，但整體咖啡店的氛圍營造極好，在這樣的環境裡會大大提升滿意指數，現在預約沒有那麼困難，營業時間大多集中在周末，祝福大家都能順利訂位成功！

▲▼隱身山腰間預約制咖啡廳，還可以看海。（圖／部落客周花花提供）

美好時光八里

地址：新北市八里區渡船頭路6－6號
營業時間：假日14：00－16：00（公休日以訂位網站上為準）

美好時光八里 新北市美食





