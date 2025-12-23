台中Funkyland開幕！質感波西米亞風空間　還能眺望綠美圖

▲中央公園「Funkyland」已於昨日啟用。（圖／台中市政府建設局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

繼台中綠美圖之後，中央公園又有新景點！坐落於味覺體驗區的「Funkyland」已於昨日正式啟用，園區結合咖啡輕食、野餐休憩與兒童遊戲空間，打造適合親子與旅人停留的多功能場域，為台中再添旅遊新去處。

▲Funkyland座落於味覺體驗區草坡制高點，可以遠眺綠美圖、台中國際會展中心兩大國際級地標。



Funkyland座落於味覺體驗區草坡制高點，介於綠美圖與台中國際會展中心之間，可以遠眺綠美圖、台中國際會展中心兩大國際級地標，還能欣賞夕陽景觀，亮相後成為中央公園當紅景點。

▲園區打造半戶外波希米亞風休憩空間，搭配挑高結構與自然採光，成為熱門拍照場景。



園區打造半戶外波希米亞風休憩空間，搭配挑高結構與自然採光，成為熱門拍照場景，12月期間陸續推出聖誕主題展演及手作活動；同時規劃兒童遊戲區，讓孩童盡情玩耍放電，各年齡層民眾皆能在中央公園找到放鬆的角落。

▲Funkyland甫亮相即成社群熱議的質感新場景。



台中市建設局推薦一日遊玩法，白天參觀結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」，午後前往「飛行美樂地」體驗32公尺雙軌滑索，傍晚則到味覺體驗區Funkyland品嚐咖啡、欣賞夕陽，為假日時光增添儀式感。