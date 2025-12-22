飄香萬華一甲子麵線攤！每天僅賣3.5小時　微勾芡湯頭滑溜順口

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

「歐仔麵線」Google資訊是寫「萬華蚵仔麵線」，不過在地人幾乎都叫歐仔麵線，開賣超過60年的萬華美食，是許多萬華人的口袋私藏名單，只要賣早上時段，通常不到3小時就賣完，想吃的朋友一定要提早去，料多味美絕對值得麵線控來吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲位置很好找，就在星巴克艋舺門市旁邊，出萬華火車站走路過來大約5分鐘，出捷運龍山寺站走過來也很方便。

營業時間

只有賣早上08：30～12：00，一天開賣不到3.5小時，固定星期一公休，通常早上10點多就賣完，太晚來真的很容易吃不到，這天小編大約10點多到，吃到的就是倒數第三碗，後面還有很多在地人來買，通通都撲了空。上網查發現下午會在大理街170巷60號擺攤，營業時間15：15～17：00。

▲環境就是路邊小攤，攤位旁有幾張桌椅可以內用，來吃麵線的很多是附近老客人，都會跟店家聊幾個幾句，也有不少住附近飯店客人。

▲菜單很簡單，主要就是蚵仔麵線以及清麵線，招牌上面還有日文以及韓文，可見附近外國旅客真的很多。

▲人潮真的沒在開玩笑，不論是平日或假日，都可以看到客人不間斷上門外帶或內用。

▲排我前面的阿姨就一個人掃了6碗麵線，想吃建議提早到，不然麵線真的很快就見底賣光了。

▲桌面上有辣椒以及醋都可自行添加，喜歡吃辣的朋友，建議可以加點他們家的辣椒，是走香辣的路線。

小碗麵線

吃完覺得應該要點大碗，他們家的麵線端上桌時，用湯匙撈一下就能看到裡面滿滿配料，上面還會放上香菜，光是外觀就很誘人，湯頭只有微微勾芡，入口滑溜順口，建議可以加點醋增加酸香開胃涮嘴。

▲配料真的給得不手軟，大腸有夠Q彈處理得很好，沒有腥味，蚵仔不大但新鮮，重點居然還能吃到肉羹，整碗口感有夠豐富。

心得

這間絕對是超受歡迎的萬華早餐，這天完全見證麵線超快就賣完，然後後面還有一堆人來問，以上分享給麵線控們，如果有不錯的萬華美食也可以在粉絲頁留言給我。

萬華蚵仔麵線

地址：台北市萬華區西園路一段302號

營業時間：08：30～12：00（周一公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►勤美誠品頂樓「千元有找」青旅！高空露台輕鬆俯瞰台中夜景

►長野夢幻雪屋裡品嘗狼煙火鍋！預約方式＆交通攻略一篇看懂

►古亭40年老味道！只賣豆沙和蘿蔔絲餅 薄酥外皮超涮嘴