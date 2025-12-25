ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄必比登推介極濃薑香鴨肉油飯！清澈芋香排骨湯口感意外的濃郁

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

你是好帶薑味的油飯？還是不愛的？如果你愛，那這家一定要來嚐，真的非常薑，而且加了鴨肉，你是湯類愛加芋頭的？還是打死不加的？如果是愛的，那這家你也一定要來，排骨芋頭真的香。

幾年前就一直聽高雄友人說這家油飯米其林必比登，上次來不到一點居然全賣光。這次乖一點11點就來。結論是用餐環境有一點可愛，以油飯、湯品來說價位略高，但個人覺得CP值算是可以的，簡單說在我家附近，應該會常來吃。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲位於新興區，一條像巷子的南海街，比較近的捷運站是信義國小，外觀是有一點可愛的微歐風，感覺比較像賣咖啡或是洋食的。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲用餐環境比外面看起來還可愛，牆面、地板用著不同的復古地磚，感覺隨性卻有自己的喜好和風格。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲牆上、架上放著一些有米院子的插畫及聯名作品，而且都是以「鴨子」為虛擬人物創作。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲賣的品項相對簡單，主食就是鴨肉油飯和三種湯品，另有小黃瓜、芋泥紫米糕及飲料。

低消80元
大概就是一份油飯（小）的價錢，如果單點一杯飲料是不足低消的，這點是要注意的，而且有用餐時間50分的限制，但大抵來說這兩個條件正常都不會有什麼問題。

鴨肉油飯80元／芋頭排骨湯65元／蜜香鮮奶茶60元

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲油飯真是薑香滿滿，聞起來足，吃起來夠勁，薑煸得超香，有一點像在吃薑油鴨的爽度。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲加了鴨肉的油飯本身就很美味，油飯體算是爽口分明，不過軟爛也會偏乾。

芋香排骨湯
蒸熟得很入味，芋頭綿化帶著中間微硬心口感，不像佛跳牆那樣因為加了芋頭混濁，但芋頭的香甜又確實有進到湯中。排骨的油香也是同樣的道理，這湯味道濃郁，但湯頭的視覺卻是清亮的，味覺端可能是因為加了蛤蜊，還是火喉控制的同油飯一樣恰如其分。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

▲蜜香鮮奶茶不錯喝，但沒什麼特別感覺。

▲▼高雄鴨肉油飯薑味十足，芋頭排骨湯鮮濃夠味。（圖／部落客小虎提供）

米院子油飯

地址：高雄市新興區南海街30號
電話：07－2226699
營業時間：10：45－17：00（周日一公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

米院子油飯 高雄美食

