海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善「有免費貴賓室、遊園車」

沖繩叢林樂園從今年7月底開幕以來話題不斷，其中遮蔽不足、等候時間過長、與想像不一樣等負評，使樂園開幕半年，海外客暴跌僅剩1成。為了挽救負評，樂園祭出4大改善措施，雖然仍有許多部分有待改進，但也讓樂園評價慢慢回升。

沖繩叢林樂園是今年日本旅遊最大話題，透過「由拯救日本環球影城轉虧為盈的森岡毅打造」、「宛如置身侏羅紀的恐龍世界體驗」等媒體宣傳，備受海內外旅客期待。

但7月底開幕後抱怨如潮，其中最大負評來自園內沒有太多遮蔽，旅客必須在夏天炙熱的陽光下排隊，加上設施等待時間長、海外語言對應服務與能體驗的遊樂設施不足等，嚇退許多海外旅客。園方接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，開幕至今，主要客源有9成為日本客，海外客僅剩1成。

為此，沖繩叢林樂園成立「全球旅客體驗部門」，並由來自台灣、從開園起就在現場服務的經理張甫成帶領，藉由他的現場觀察，與團隊開始一系列服務改善。

改善1：新增免費借傘、飲水補給站

叢林樂園收到最多的負評來自「 園區沒有太多遮蔽物」能應對不同天氣。在不影響樂園以「叢林」為設計概念的前提下，現在園內各處都設有免費借傘小推車，讓旅客能自由拿取；園內也設有多個大大小小的飲水補給站，讓旅客隨時能補充水分。

此外，在如「恐龍獵遊」等熱門設施處也設有貨櫃屋，裡面提供冷氣與長椅，讓旅客可在此躲避炎熱日曬；同時大幅增加自動販賣機的數量。

改善2：設置海外旅客專屬入口

張甫成表示，為了接待海外旅客，現在沖繩叢林樂園入口處設有海外旅客專屬入園排隊通道，並招募許多會中文、英文、韓文的工作人員，這些會說不同外語的工作人員均配戴標示所會語言的特製名牌，讓海外旅客需要服務時一目了然。

在排隊等待入園時，工作人員也會透過關心旅客方式了解來自哪裡，提供相對應語言的樂園地圖簡介、樂園玩法攻略說明（如下載APP等），「先解決旅客基本需求，後續旅客滿意度自然會提升。」

改善3：海外客享免費貴賓室、遊園車無限搭優惠

有鑒於海外客購票來源主要透過旅遊電商管道，園方也在鄰近海外客排隊通道處設有專門櫃檯，透過Klook購票的旅客，憑票可獲得「樂園貴賓室免費使用30分鐘」與「當日入園遊園車免費無限搭」的優惠；透過KKday、Trip.com購票的旅客，憑票享有「當日入園遊園車免費無限搭」的優惠。

張甫成表示，遊園車無限搭乘服務的靈感來自旅客負評，叢林樂園過去為高爾夫球場，有許多上下山坡，即使設計為無障礙坡道，年長者、小朋友走路仍需花費不少體力，加上遊樂設施之間的距離，讓許多旅客抱怨走得很累。

因此原本設計為遊樂設施之一的移動式小火車「TAM TAM TRAM」，加入「設施間移動交通工具」概念，讓海外旅客憑著專屬憑證，可以在入園當天無限次搭乘，在車上每個座位前方設有簡易樂器，讓旅客移動時能跟著工作人員敲打、搖動樂器，度過歡樂的移動時光。

最初僅提供園方指定合作企業使用的貴賓室空間，現在也開放透過Klook購票的旅客能免費使用30分鐘。旅客可在此享受免費的飲料、水，還有樂園設計的特色零食點心，在貴賓室裡休息之餘，也能趁此查詢樂園設施攻略，如果覺得零食、點心好吃，在周邊商店也能購買當伴手禮帶回家。

改善4：設施增加多語言翻譯機、多語言小卡方便海外旅客理解不同設施玩樂規定

樂園也依照遊樂設施的不同，導入多語言翻譯機或設計有中、英、韓等說明語言的小卡，讓旅客了解遊樂設施規定，或在玩沉浸式體驗設施時，能理解其中的故事。

例如最受歡迎的沉浸式遊樂設施「恐龍獵遊 Dinosaur Safari」，現在就提供多語言版本的翻譯耳機，旅客選擇語言、戴上耳機後，能即時了解其中的故事。

張甫成表示，這些改善推出成果也慢慢顯現，原本剛開園後在Klook評價僅有2.2，目前已上升至3.8。他也透露樂園改善計畫不僅於此，接下來還會有增加遮雨設施、放大外文說明板等提升旅客體驗等計劃陸續推出。

記者實際觀察，已推出的改善計畫的確讓遊客明顯有感，如許多旅客看到可以自由免費拿的雨傘直呼「好貼心」；搭乘「TAM TAM TRAM」時，在工作人員熱情又有活力的帶領下，一起喊出口號、敲打樂器，同時還能欣賞兩側風景，讓許多小朋友玩到不想下車。

而瀏覽Klook官網近期旅客評價，對於「園內有提供外語對應的工作人員」、「免費貴賓室」等服務都有高度好評，其中有會說不同語言的工作人員，的確大幅提升旅客玩樂體驗，不僅能即時處理旅客的問題，也能更快速掌握樂園攻略，許多旅客留言表示「是很棒的體驗」、「並沒有想像中這麼糟」。

不過，記者認為樂園仍有許多待改進方向。例如部分設施的中英韓語言說明牌文字較小、不利閱讀；而在「BUGGY VOLTAGE」遊樂設施需要駕駛越野車，但目前對旅客駕照採「彈性檢查」制度，為安全性增加隱憂，也提醒想體驗此設施的旅客，務必攜帶日文駕照譯本，且有實際開車經驗再選擇駕駛席較佳。

