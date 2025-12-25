ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

坐落在山與海之間的台東海線，有種讓時間慢下來的魔力。沿著海岸公路駛去，海浪拍岸的聲音像節拍，風裡混著鹽味與草香，這趟旅程沒有特別的計畫，只想隨著海風走一段屬於自己的路，在漂流木搭起的小屋裡吃頓早午餐，看見手作與自然交融的溫度。

在綠植堆疊的小空間喝茶、吃甜點，空氣裡都是肉桂與檸檬的香氣；最後，順著山勢抵達一座依海而建的藝術園區，色彩、光影與海風交錯，像是走進畫裡的夢。台東的海線，不求華麗，卻在每個轉角都藏著讓人想停留的理由。

我在玩-玩冰箱
沿著台東海線開車前進，轉進一條不起眼的小路，就能看見這間被漂流木與茅草圍繞的小屋——我在玩-玩冰箱。這裡不是普通的咖啡店，而是一家用「海」和「風」堆疊出來的早午餐空間，店裡的木頭香氣混著海風，光線從屋頂灑落，每個角落都像隨手能拍成明信片。

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

台東海線最美早午餐
餐點以台東在地小農食材為主角，從野菜沙拉、手工醬料到新鮮海味，都能吃出自然的甜與鹹。最受歡迎的「海陸盤早午餐」，份量十足、配色繽紛，將煎魚排、鮮蔬與水果融合成一盤讓人食慾全開的海線代表作，店家堅持現點現做，每一口都保留食材原味；飲品部分也不馬虎，特調果香氣泡飲與黑咖啡都相當順口。

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

漂流木屋裡的在地風味
坐在窗邊看海，微風輕輕吹過，遠方的浪聲成了最自然的背景音，沒有多餘的裝飾，也沒有浮誇的擺盤，卻讓人從環境到餐點都感覺到「真實與純粹」，來到這裡，不只是吃一頓早午餐，而是與台東海岸的節奏對話——慢一點、再慢一點，才能感受到這座小鎮的溫度。

我在玩-玩冰箱

地址：台東縣東河鄉隆昌188號
營業時間：08：30－16：00（周二公休）

髒孩子工作室
離開海邊，沿著蜿蜒的道路往山邊開去，一棟被綠植包圍的小屋出現在視線裡——這裡是髒孩子工作室。沒有顯眼招牌，卻在海線旅人之間口耳相傳，被稱作「最溫柔的甜點據點」，推開門的瞬間，空氣裡瀰漫著肉桂與奶香，讓人立刻放慢了腳步。

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

藏在綠意中的甜點基地
這裡主打手工甜點與自家烘焙飲品，最受歡迎的莫過於「雪乳酪肉桂捲」。外層烤得微脆，內裡柔軟濕潤，滿滿肉桂香氣中帶著淡淡乳酪鹹香，不膩口、層次分明。若不敢吃肉桂，也能選擇布朗尼、可可捲或其他季節限定甜點，口味都相當細緻。

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

最療癒肉桂捲
店內空間不大，卻充滿巧思，綠植垂掛、陽光灑落，木質桌面與陶瓷杯碗讓整體氛圍溫柔又真實，搭配一杯「青檸冰茶」，酸甜氣息在口中散開，與甜點的香氣交織成最剛好的午後節奏，這裡沒有商業氣息，更多的是職人對甜點的堅持與手作的溫度。

如果說我在玩-玩冰箱是一場味覺的開場，那麼髒孩子工作室就是旅程中最溫柔的休止符，在海線這段路上，它不喧鬧、不刻意，卻能讓人記住那份單純的甜。

髒孩子工作室

地址：台東縣東河鄉隆昌路5鄰54號
電話：0989－567634
營業時間：周四 09：00－17：00／周五至周一 11：00－17：00（周二周三公休）

江賢二藝術園區 Paul Chiang Art Center
順著山路一路向上，視野逐漸開闊，當海天相連的那一刻出現在眼前，你就知道——江賢二藝術園區到了。這裡是台東海線最新的藝術地標，由藝術家江賢二歷時近十年打造，園區依山傍海而建，將自然與藝術融合成一座會呼吸的美術館。

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

依山傍海的夢幻畫布
走進館內，大片落地玻璃迎向太平洋的藍，光影在牆面游移，彷彿每一幅畫都在呼應窗外的海色。展區收藏了江賢二各時期的創作，從濃烈的油彩到沉靜的光影畫作，色彩層次鮮明，像在講述一場與自然共生的對話。戶外的雕塑步道更是拍照熱點，幾何線條與自然地形交錯，隨手一拍就是雜誌感的構圖。

▲▼台東最新「海線三連拍」行程。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

台東最新藝術地標
整個園區節奏緩慢而沉靜，讓人不自覺放輕聲音，只想靜靜走、靜靜看。不同於都市裡的美術館，這裡的展覽沒有距離感，每個角落都藏著藝術與自然交錯的痕跡。在這裡，看畫不只是欣賞，更像在感受風、光、與色彩的流動。

當夕陽灑落，整片園區被金色染亮，遠方的海面閃著光，旅程也在這個瞬間劃下完美句點。從早午餐到甜點，再到藝術與風景，這趟台東海線的一日旅程，讓人記住的不只是畫面，還有那份與土地共呼吸的溫度。

江賢二藝術園區 Paul Chiang Art Center

地址：台東縣東河鄉金樽132－2號
電話：0966－421049
營業時間：10：00－17：00（周二公休）

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台東旅遊 台東美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

