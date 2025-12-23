果然匯台北新光站前店開幕　100多道料理吃到飽「還有7新菜」

▲果然匯台北新光站前店今日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在結束台北明曜店1年多後，饗賓餐旅旗下蔬食吃到飽品牌「果然匯」再展新分店，地點就在新光三越台北站前店13樓，今日正式開幕，餐檯提供100多道中西式蔬食料理，其中有7道為全新菜色。

「果然匯」是全台最大蔬食連鎖Buffet，追隨21世紀健康飲食風潮，堅持不用素食加工品，嚴選新鮮食材，透過異國料理方式來呈現，舉凡中式、義式、日式、東南亞、西班牙等風味，在這裡可以一次滿足。菜色都是使用台灣本地時蔬，除了讓吃素的人也能享受吃到飽的過癮之外，也吸引許多大口吃肉的葷客。

▲果然匯台北新光站前生菜區。（圖／記者黃士原攝）

果然匯原本在台擁有6家分店，不過台北明曜店因商場租約到期，去年5月12日熄燈。經過1年多後，終於再展新分店，餐廳地點位於新光三越台北站前店13樓，整體空間走的是自然系、城市綠洲風格，天花板與牆面大量使用垂吊式植栽與綠牆設計，蕨類、藤蔓一路延伸整個用餐區，視覺上像走進室內溫室，呼應果然匯「蔬食、自然」的品牌定位。

▲日式烤物炸物區。

▲日式壽司區。

▲中式熱菜區。

▲甜點區。

餐檯部分，進到餐廳首先會看到日式炸物、烤物及壽司區，接著是前菜沙拉區、中式熱菜區、甜點區、飲料區、現煮區及西式熱菜區，提供100多道料理，其中現煮鐵板區可以吃到黑麻油麵、川香紅燒牛若麵、麻辣臭豆腐，以及2款歐姆蛋捲，甜點與冰淇淋品項也多達20種。

▲旬蔬豆乳鍋。

▲奶油南瓜燴時蔬。

▲泰式椒麻酥排。

台北新光站前店也推出7道開幕限定料理，除了「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」之外，還有以豆乳與當令時蔬熬煮湯頭的「旬蔬豆乳鍋」、將當令南瓜及青花菜搭配滑順濃郁奶油醬的「奶油南瓜燴時蔬」、將植物肉與猴頭菇炸至酥脆的「泰式椒麻酥排」。

▲金針酥扇。

▲菊花豆腐。

▲甜柿乳酪捲。

「金針酥扇」是把新鮮金針菇排列成扇形後，酥炸至金黃酥脆，外觀如花朵盛開。「菊花豆腐」則選用細緻嫩豆腐，刻製成菊花造型放至湯中。甜點「甜柿乳酪捲」以新竹在地甜柿搭配奶酪，甜而不膩。

慶祝開幕，「果然匯」台北新光站前店推出好禮3重送，12月23日至明年1月31日用餐並於Google評論打卡贈送品牌茶包禮盒，1月1日至1月7日出示明曜紀念相框，贈送品牌茶包禮盒與造型小燈箱。1月1日至3月31日於「果然匯」雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠。

▲成都高人氣「馮校長老火鍋」明年1/3正式登台。（圖／記者黃士原攝）

另外，創下「日均翻桌15輪、候位5小時排隊盛況，就連「AI教父」黃仁勳都指名用餐的成都麻辣鍋「馮校長老火鍋」，即將於2026年1月3日起正式登台，全台首店進駐人來人往的台北東區商圈，1月16日前到店消費鴛鴦鍋，白鍋可免費升級「蟲草菌菇拼盤」。

▲靈魂紅油空運直送來台。（圖／記者黃士原攝）

馮校長老火鍋湯頭的美味關鍵在於複雜的香料配方以及獨家炒製手法，特別選用每年10月至隔年3月開始吃乾草的牛隻牛油為底，搭佐正宗郫縣豆瓣醬，以及內黃新一代頂級朝天椒的辣、貴州二荊條的香氣、生長於海拔2000至2500公尺的漢源花椒，以及多種辛香料，共同交融成獨一無二的芬香鍋底。

▲大刀腰片。（圖／記者黃士原攝）

針對不同顧客的喜好，馮校長老火鍋針對台灣提供3種特色湯頭。除最招牌、分為小辣、中辣、大辣的「經典大紅鍋」之外，「菌菇湯」以多種上等鮮菇慢熬而成，湯頭清甜甘醇、溫潤滋補，再添加薄切的香菇，秀珍菇，杏鮑菇一同上桌，適合追求洗練風味的饕客。另款「三鮮湯」則是集結海陸精華，鮮味悠長、風韻細膩雅緻，不論涮煮蔬菜或是肉品，均能徹底凸顯食材本味。