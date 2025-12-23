快訊／棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手！最快2026年3月營運

▲明池森林遊樂區原先由力麗觀光經營，長達10年時間經營得有聲有色，沒意外的話，未來將轉由六福旅遊集團接手。（圖／記者蔡玟君攝）



記者彭懷玉／台北報導

有「北橫明珠」之稱的明池山莊及棲蘭山莊原先由力麗觀光經營，合約到明年2月底便不再續約，消息一出，令大批粉絲直喊不捨。如今傳出好消息，後續由六福旅遊集團獲選為最優申請人，預計最快於2026年3月「無縫接軌」營運。

六福旅遊集團今（23日）宣布，參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」，並獲選為最優申請人。此案基地面積超過130公頃，涵蓋棲蘭森林遊樂區、素有「北橫明珠」之稱的明池森林遊樂區，以及亞洲最大規模的棲蘭神木園，基地位於宜蘭縣大同鄉，距離台北市區僅約1.5小時車程，預計最快於2026年3月正式接手營運。

▲明池山莊和明池森林遊樂區往年下雪情景。（圖／力麗觀光提供）



六福旅遊集團表示，未來將結合逾半世紀的觀光、旅宿與動物保育實務經驗，攜手公部門及學術單位共同投入經營，將保育理念由動物照護，進一步延伸至森林生態治理，未來將以「全台最完整的生態保育區」為核心目標，為台灣永續旅遊樹立新標竿。

同時，將整合集團既有資源，全面布局「台灣北橫生態金三角」，串聯位於關西的六福村、棲蘭與明池及神木園區，形塑一條由城市延伸至山林，從低海拔到中高海拔霧林帶的完整生態旅遊廊帶。