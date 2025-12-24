ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

▲▼可不可熟成紅茶推出全新「穀奈系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲手搖飲優惠一次看。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今（24）天是平安夜，多家手搖飲品牌推出限時優惠，《ETtoday新聞雲》匯整各大業者最新折扣，包括CoCo、先喝道、可不可熟成紅茶皆可享指定飲品買1送1，迷客夏則推2杯99元。提醒外送平台優惠依APP為主。

▲▼CoCo莓好雙果茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo莓好雙果茶限時2天買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo
CoCo今、明限時2天「大杯莓好雙果茶買1送1」，2杯特價75元，開放糖度、冰量任選，須在線上平台領券後，再使用都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領4張（共8杯飲料），售完為止。

明年1月7日前於foodpanda再享「日焙珍珠奶茶」、「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」、「職人美式」同品項買1送1，實際依各店供應品項為準。

●茶湯會
茶湯會全門市今、明限時2天推「草莓系列第2杯75折」，於街邊門市購買「草莓翡翠珍珠奶綠」、「草莓四季春拿鐵」可享任選第2杯75折，每人限購2組。

●迷客夏
迷客夏今、明限時2天推「中杯靜岡焙焙鮮奶2杯特價99元」，限同品項且糖度、冰量也須相同，可補差額加料或加20元升級大杯，活動適用於一般門市，其餘店型不適用。

●先喝道
先喝道全門市今天有「買1送1」優惠，購買太妃伯爵厚奶霜即送太妃蜜桃厚奶霜，2杯特價75元，限冷飲，每人限購2組、售完為止。

聖誕節當天則於臉書粉專推出「聖誕跨年抽獎活動」，開放留言猜先喝道2025年最後一張發票後4碼，猜中4碼有機會獨得100杯太妃蜜桃厚奶霜，猜中3碼者抽出3人，每人可得25杯太妃伯爵拿鐵；12月26日再加碼享「太妃全品項第2杯半價」。

●萬波島嶼紅茶
萬波島嶼紅茶26日前推「聖誕派對」優惠，邀請3名新好友加入官方LINE帳號即送「大杯島嶼紅茶買1送1」券，最多可邀請6個好友，獲得2張券，限量1萬張、送完為止，優惠券使用期限至12月30日。提醒只要完成任務即可在券夾收到優惠券。

▲▼麻古茶坊推紅茶粉粿新配料。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊於外送平台推買1送2優惠。（圖／麻古茶坊提供）

●鮮茶道
鮮茶道至29日前於Uber Eats推「聖塔路黑可可」、「嫩芽茉莉輕乳茶」同品項買1送1，各門市售完為止。

●麻古茶坊
麻古茶坊至30日前祭出「買1送2」優惠，凡透過Uber Eats下單「粉粿金萱」可享大杯買1送1，再送雙杯保冷袋1個，數量有限、送完為止。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶至30日前於Uber Eats推「3大飲品買1送1」，品項有「穀奈輕纖茶」、「穀奈冷露」、「穀奈歐蕾」，限同品項，每筆訂單最多買5送5；加碼下單滿399元現折60元。

●Mr.Wish
Mr.Wish至31日前於Uber Eats推「五窨系列同品項買1送1」優惠，品項包括「五窨初茉綠茶」、「五窨粉粿奶綠」，各門市售完為止。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 平安夜 優惠 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【兒釀慘案】張文父母鞠躬下跪道歉！ 喊造成嚴重損害：對不起

推薦閱讀

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！

彈珠汽水混搭金桔檸檬＆冬瓜茶！

超商連續5天「買1送1」聖誕加碼優惠懶人包

超商連續5天「買1送1」聖誕加碼優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「姓名中22字任1字」樂園免費爽玩

果然匯台北新光站前店今開幕

三重「阿田油飯」復活回歸

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

壽司郎首度開賣整支帝王蟹腳

百年台鐵老宿舍變身深夜關東煮！

中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

Krispy Kreme推濃郁系「肉桂甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭買1送1、限量1元

從餐車起家到開店！龍潭蒜味奶油蝦乾咖哩

超商新推「哈密瓜菠蘿、爆餡三明治」

麵屋一燈插旗三井OUTLET台中港

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

菲律賓皇家航空無預警停飛　觀光署：尚無旅客提出申訴

王品推出公益年菜活動　認購送千元購物金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366