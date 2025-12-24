可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

▲手搖飲優惠一次看。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

今（24）天是平安夜，多家手搖飲品牌推出限時優惠，《ETtoday新聞雲》匯整各大業者最新折扣，包括CoCo、先喝道、可不可熟成紅茶皆可享指定飲品買1送1，迷客夏則推2杯99元。提醒外送平台優惠依APP為主。

▲CoCo莓好雙果茶限時2天買1送1。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo今、明限時2天「大杯莓好雙果茶買1送1」，2杯特價75元，開放糖度、冰量任選，須在線上平台領券後，再使用都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領4張（共8杯飲料），售完為止。

明年1月7日前於foodpanda再享「日焙珍珠奶茶」、「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」、「職人美式」同品項買1送1，實際依各店供應品項為準。

●茶湯會

茶湯會全門市今、明限時2天推「草莓系列第2杯75折」，於街邊門市購買「草莓翡翠珍珠奶綠」、「草莓四季春拿鐵」可享任選第2杯75折，每人限購2組。

●迷客夏

迷客夏今、明限時2天推「中杯靜岡焙焙鮮奶2杯特價99元」，限同品項且糖度、冰量也須相同，可補差額加料或加20元升級大杯，活動適用於一般門市，其餘店型不適用。

●先喝道

先喝道全門市今天有「買1送1」優惠，購買太妃伯爵厚奶霜即送太妃蜜桃厚奶霜，2杯特價75元，限冷飲，每人限購2組、售完為止。

聖誕節當天則於臉書粉專推出「聖誕跨年抽獎活動」，開放留言猜先喝道2025年最後一張發票後4碼，猜中4碼有機會獨得100杯太妃蜜桃厚奶霜，猜中3碼者抽出3人，每人可得25杯太妃伯爵拿鐵；12月26日再加碼享「太妃全品項第2杯半價」。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶26日前推「聖誕派對」優惠，邀請3名新好友加入官方LINE帳號即送「大杯島嶼紅茶買1送1」券，最多可邀請6個好友，獲得2張券，限量1萬張、送完為止，優惠券使用期限至12月30日。提醒只要完成任務即可在券夾收到優惠券。

▲麻古茶坊於外送平台推買1送2優惠。（圖／麻古茶坊提供）

●鮮茶道

鮮茶道至29日前於Uber Eats推「聖塔路黑可可」、「嫩芽茉莉輕乳茶」同品項買1送1，各門市售完為止。

●麻古茶坊

麻古茶坊至30日前祭出「買1送2」優惠，凡透過Uber Eats下單「粉粿金萱」可享大杯買1送1，再送雙杯保冷袋1個，數量有限、送完為止。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶至30日前於Uber Eats推「3大飲品買1送1」，品項有「穀奈輕纖茶」、「穀奈冷露」、「穀奈歐蕾」，限同品項，每筆訂單最多買5送5；加碼下單滿399元現折60元。

●Mr.Wish

Mr.Wish至31日前於Uber Eats推「五窨系列同品項買1送1」優惠，品項包括「五窨初茉綠茶」、「五窨粉粿奶綠」，各門市售完為止。