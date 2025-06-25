板橋古早味手切滷肉飯！每口都能吃到鹹香帶皮肥肉　還有賣頭骨肉

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云
今天要分享的這家滷肉飯兩年多前就收在口袋，卻一直無緣得償，明明離我家也不算太遠，直接說結論，滷肉飯算是蠻有水準的，口感、味道都好，就是滷肉的外觀挑剔一點說沒那麼有型，肉羹湯我很喜歡，料也頗多，肉羹、魷魚都好吃，竹筍絲給挺多的。
位置
「潘古早味滷肉飯」位於江子翠捷運五號出口，走路約7、8分鐘的懷德街，這一代算是江子翠早期比較熱鬧的地方，附近的美食不少，尤其是小吃，早上有市場、晚上有夜市。
▲店裡就是一般小吃店的模樣，不過整理得算是蠻乾淨的。
▲主食是滷肉飯、雞肉飯、麵類及水餃，湯品以肉羹、魷魚羹為主，但也是有餛飩、貢丸湯，當然也有小吃店常有的滷味十來樣。
綜合肉羹 60元
雖然碗看起來比較淺，但料蠻多的，湯帶一點沙茶的香味，加了一點九層塔提味，有一絲竹筍的鮮香，自從莒光路那間羊肉羹乾麵收了後，再次找到這種喜歡的湯頭。肉羹蠻扎實的，而且蠻鮮甜的，魷魚處理得也算是不錯，爽脆有口感，挑剔一點的說，就是魷魚的味道沒那麼鮮明，但竹筍的風味絕佳。
滷肉飯（小） 45元
幾乎都是帶皮的肥肉，吃來滑口、化口都很不錯，鹹中透著微微的甜，味道完全是我的菜，而且飯也煮得相當不錯，真要挑剔的說就是肉切得不是很美，如果可以切方一點，不要煮到爛成一團，這碗滷肉飯足以成為板橋我的前三。
▲最後滷肉扒完，肉羹吃完，把剩下的白飯倒進湯中，變成另類肉羹湯飯，算是不錯的收尾。
花干 25元
▲一般般，而且醬油很弱，再次證明點花干最好是有賣牛肉麵的，這花干就得牛肉麵的湯泡燙過才會好吃。
頭骨肉 55元
▲這頭骨肉倒是非常好，是我喜歡的帶筋口感，微黏微Q還可以吃到眼窩的肉和上顎，也就是俗稱的天梯。
潘古早味滷肉飯
電話：02－22512385
地址：新北市板橋區懷德街162號
營業時間：11：45～14：00、16：30～19：30（周五、六公休）
如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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