駁二飄香20年關東煮老攤！炭香烤黑輪微甜酥香　古早菜頭湯免費續

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

高雄鹽埕美食吃不完接著播出，高雄黑輪那是大大有名，但老實說個人比較無感，畢竟我們基隆的甜不辣就很好吃。但這家有一點不一樣，它是我那位高雄饕客級友人推薦的，就他的說法除了黑輪，關東煮、大腸包小腸都很讚，重點還都便宜，畢竟如今鹽埕小吃的價位已經一點也不輸台北了。結論，大腸小腸沒吃到，關東煮、黑輪的確好吃。

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位置

駁二阿婆黑輪位於駁二蓬萊倉庫群周邊，必信街與瀨南街交叉口的騎樓，就推薦友人的說法，此攤應該有20來年，一直都是70幾歲的婆婆在顧。

▲路邊騎樓攤有這樣古早味的菜櫥還真是少見。

▲騎樓的路邊攤，環境就不要求過多，畢竟一支關東煮也才十幾元，而且騎樓也可以遮陽，不然高雄夏天的太陽可不是開玩笑的。

▲因為付錢的不是我，我也忘了問價格，但查了一下每串的價格都在12元左右，算是蠻平價的。

▲點了一串烤黑輪，一支關東煮米血糕，另外本來要點大腸包小腸，但好像當天沒有。

烤黑輪

首先這黑輪烤得真是好，酥香微脆口，又沒有過焦，咀嚼時還能嚐到黑輪的Q度，不過為什麼這麼甜？感覺好像灑了糖才烤，但是真的很好吃。

米血糕

米血糕軟軟糯糯也是好吃，桌上醬油、甜辣醬、辣椒醬、胡椒粉一字排開，加了一點很像愛之味的甜辣醬，還挺對味的。

關東煮湯免費續

只點一串關東煮，但婆婆還是給了我們一碗關東煮的湯，然後說不夠可以再加，也太好心了，這湯就真的是古早味了，滿滿菜頭的甜味，和其他食材交錯的鮮甜，下次來一定要多點幾串，不然不好意思喝湯喝到飽。

駁二阿婆黑輪·大腸包小腸

地址：高雄市必信街與瀨南街交叉口

營業時間：10：00－20：00（周一、周五公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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