ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣　飄香將近一甲子

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

乾麵配上黑白切永遠是我的心頭好，也是我每到其他小城鄉下會優先尋找的，特別是當地的老店，上次到桃園大溪沒吃成的「達摩麵店」，這次說什麼也要排進行程。乾擔仔麵非常好吃，尤其是那不同於其它擔仔麵的醬汁，黑白切豬舌、豬心、豬肺都處理得相當好，沾的辣醬十分銷魂，最後的餛飩湯料多實在，如果是在我家附近，我一定會常常去吃。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
我很少去大溪，主要在於交通對於不開車的我而言，真的挺不方便的。達摩麵店位於大溪老街的中心中正路上，應該是不至於找不到，用餐時間一定會看到有人排隊。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

環境
就友人的說法，這家店最少開了有50年，將近一甲子，是大溪老街上數一數二有名的老麵店，不少報章媒體都曾訪問過。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

菜單
主食是擔子麵、陽春麵、板條、意麵、米粉，湯的、乾的都有。湯品主要就餛飩湯和香菇丸湯，可惜沒有綜合選擇，青菜就一個地瓜葉，黑白切就是櫃子裡有什麼就切什麼，另外就是大溪有名的豆干、豆腐。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲桌上有調味料，但辣椒醬有一點鹹。

餐點

陽春麵

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

擔仔麵
這碗擔仔麵我非常愛，差一點就要說驚為天人了！麵條用的是沒有鹼味的黃油麵，醬汁跟其他地方擔仔麵的醬汁完全不一樣，看起來濃但吃起來完全不死鹹，鹹甜油香帶著一點點若有似無的微辣，麵條微咬勁麵香十足，配上的兩三片肉也軟嫩美味。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

油豆腐＆黃金蛋
油豆腐軟滑好吃，黃金蛋更是水準之上，蛋白帶著淡淡像是煙燻的氣息，蛋黃十分綿稠且甜美，不愧是招牌的小菜。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

黑白切
我們點的是豬心、豬舌、豬肺，三樣都非常有水準，尤其是豬心軟嫩微脆，咬下甚至帶點肉汁，非常好吃。豬舌則是爽脆鮮嫩同樣美味，豬肺處理得非常乾淨，實在難得。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲沾上特調的辣椒醬汁更加好吃，醬汁倒到乾麵中也非常棒。

餛飩湯

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲大概有十幾顆餛飩，算是物有所值。湯頭一般，但餛飩的肉很飽滿，餛飩皮帶點剔透的薄，入口很飽嘴。

▲▼達摩麵店。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

達摩麵店

地址：桃園市大溪區中正路34號
電話號碼：03－3884654
營業時間：06：00－14：00（周日、一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

【你可能也想看】

►千層蛋糕界夢幻逸品！草莓混搭細膩鮮奶油　台北甜點下午茶
►重現幕府將軍飲用的咖啡！尾段酸韻香氣濃　茨城縣必朝聖咖啡聖地
►跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！40多年相撲鍋老店越煮越濃厚

關鍵字： 達摩麵店 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【我看了什麼】土撥鼠頂餅乾太撩人？竟上演霸總戲橋段

推薦閱讀

利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

利尻島必喝乳酸飲料竟有大蒜味！70年老店還有紫蘇、山葡萄口味

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

北海道最高峰「旭岳纜車」必搭！雲霧纏繞活火山、俯瞰東川平原

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

辻利茶舗抹茶楊枝甘露系列新上市

辻利茶舗抹茶楊枝甘露系列新上市

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

2025基隆浪曲嘉年華懶人包「告五人、高爾宣」開唱！

2025基隆浪曲嘉年華懶人包「告五人、高爾宣」開唱！

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽回歸

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

「土用丑日」鰻魚便當買一送一

全台最大「貴族世家」開放線上訂位

朱銘美術館「夏夜開館免票」僅2天

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

日本廉航「ZIPAIR」10月首航台灣

麻古茶坊開賣夏季最新2款新飲品

桃園玩具批發工廠！滿3千元一律5折

熱門行程

最新新聞更多

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

辻利茶舗抹茶楊枝甘露系列新上市

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

2025基隆浪曲嘉年華懶人包「告五人、高爾宣」開唱！

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

達美「台北－西雅圖」最新機上亮點

拿坡里2大優惠限時2周開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366