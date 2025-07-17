大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣　飄香將近一甲子

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

乾麵配上黑白切永遠是我的心頭好，也是我每到其他小城鄉下會優先尋找的，特別是當地的老店，上次到桃園大溪沒吃成的「達摩麵店」，這次說什麼也要排進行程。乾擔仔麵非常好吃，尤其是那不同於其它擔仔麵的醬汁，黑白切豬舌、豬心、豬肺都處理得相當好，沾的辣醬十分銷魂，最後的餛飩湯料多實在，如果是在我家附近，我一定會常常去吃。

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位置

我很少去大溪，主要在於交通對於不開車的我而言，真的挺不方便的。達摩麵店位於大溪老街的中心中正路上，應該是不至於找不到，用餐時間一定會看到有人排隊。

環境

就友人的說法，這家店最少開了有50年，將近一甲子，是大溪老街上數一數二有名的老麵店，不少報章媒體都曾訪問過。

菜單

主食是擔子麵、陽春麵、板條、意麵、米粉，湯的、乾的都有。湯品主要就餛飩湯和香菇丸湯，可惜沒有綜合選擇，青菜就一個地瓜葉，黑白切就是櫃子裡有什麼就切什麼，另外就是大溪有名的豆干、豆腐。

▲桌上有調味料，但辣椒醬有一點鹹。



餐點

陽春麵

擔仔麵

這碗擔仔麵我非常愛，差一點就要說驚為天人了！麵條用的是沒有鹼味的黃油麵，醬汁跟其他地方擔仔麵的醬汁完全不一樣，看起來濃但吃起來完全不死鹹，鹹甜油香帶著一點點若有似無的微辣，麵條微咬勁麵香十足，配上的兩三片肉也軟嫩美味。

油豆腐＆黃金蛋

油豆腐軟滑好吃，黃金蛋更是水準之上，蛋白帶著淡淡像是煙燻的氣息，蛋黃十分綿稠且甜美，不愧是招牌的小菜。

黑白切

我們點的是豬心、豬舌、豬肺，三樣都非常有水準，尤其是豬心軟嫩微脆，咬下甚至帶點肉汁，非常好吃。豬舌則是爽脆鮮嫩同樣美味，豬肺處理得非常乾淨，實在難得。

▲沾上特調的辣椒醬汁更加好吃，醬汁倒到乾麵中也非常棒。

餛飩湯

▲大概有十幾顆餛飩，算是物有所值。湯頭一般，但餛飩的肉很飽滿，餛飩皮帶點剔透的薄，入口很飽嘴。

達摩麵店

地址：桃園市大溪區中正路34號

電話號碼：03－3884654

營業時間：06：00－14：00（周日、一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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