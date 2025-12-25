台南人限定！憑身分證「日本28景點享優惠」　直飛熊本超方便

▲台灣虎航陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣虎航近日陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線，帶動兩地觀光。台南市政府更宣布，從明年1月1日起，台南民眾持市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市指定景點，即可享有台南人專屬門票優惠，是全台首創。

台南市政府表示，過去台日觀光互惠多限於交通套票，這次是首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠，而透過這項創新的互惠措施，不僅讓台南市民在赴日旅行時能享有專屬於台南人的小確幸，更將傳統以官方交流為主的城市外交，進一步擴增成「市民外交」。

▲秋芳洞。（圖／翻攝自美禰市觀光協會官網）

▲別府地獄蒸し工房鉄輪。（圖／記者蔡玟君攝）

此次優惠包括日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市開放共28個景點，包括知名的秋芳洞、別府地獄蒸工房鐵輪等，提供台南市民專屬門票優惠，景點名稱與優惠內容可透過官方公告網站（https://reurl.cc/7bbe8d）為準。特別提醒的是，台南民眾需出示市民卡或身分證正本，不接受電子檔照片或影印本，亦不接受其他替代證件，否則這些景點將有權拒絕給予優惠。

而台南市政府也開放參加本計畫日本友誼市民門票優惠，景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區。