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鳥取「紅葉秘境」在地人也難得一見！京都庭院大師耗時3年打造

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

不久前小虎吃貨團的團友問我鳥取有沒有特別值得去的紅葉？我想也沒想就說大山寺和鍵掛峠，他又問還有嗎？我又想了想，諏訪神社和另一個我不知道該不該講的隱藏版私房紅葉名所「啐啄園」。倒不是我想私藏，而是知道了也不一定看得到。

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介紹
鳥取的友人說，這個庭院是京都庭院大師久保篤三花費3年時間才打造完成的，接著說他在鳥取20多年，也才進來過一次。這就是前面我說的，就算知道，想來都不一定有開放。目前啐啄園是鳥取某超市集團老闆的私人土地，所以要不要開放得由他同意，如果開放的話都是在每年11月下旬到12月上旬紅葉季節，剩下就是老闆私人約朋友在這聚餐、辦活動等。如果今年有計畫到山陰、鳥取賞紅葉，那麼請務必到鳥取市歴史博物館やまびこ館官網查詢看看。如果有買やまびこ館的門票，那麼入場就是免費的。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

樗谿の名庭啐啄園(そつたくえん)
啐的意思是，雞蛋孵化時小雞在蛋裡動的聲音，而啄則是指母雞在外面啄破蛋殼的時機，兩個字合起來就是把握生命感動的一刻。樗谿是鳥取的地名，主要指的鳥取東照宮一帶（舊名為樗谿神社），另有樗谿公園。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

啐啄園大概完成於昭和53年（1978年)
由當時京都庭園大師久保篤三花了整整三年才打造完成，他的作品還有京都市的左京区の庭園、八幡市の庭園、東山の庭園，以及和歌山的高野山の庭園、石川金沢市の庭園等五座。庭園的和式建築是當時主人招待貴賓的地方，如今也是地主的私人渡假招待所，據說曾經在2011年11月開放五天讓鳥取的市民參觀，當時共吸引了2000多人前來觀賞。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲啐啄園以庭園背面的山為主景，用石材堆砌而成，庭園雖不大卻滿是紅葉或紅、或橙，秋天美到讓人流連忘返。

進入庭園後中間是造影的池塘，右側是主人賞景的木屋，池上的倒影、屋前的石柱，屋梁下的燈籠，雨過天晴的水滴，構成另一幅夏天欲走還留的秋色。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼水池旁大大小小的岩石上長滿了綠苔，各種顏色的紅葉與綠色交錯相疊。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

庭園的內圈因為下雨天顯得泥濘不堪，忽暗忽明、時灰時藍的天空像燈光般，不時打在紅葉之上，淘氣的微風爭相吹動秋意，池上的水滴意猶未盡的打著音符，張學友的秋意濃在耳邊響起。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這庭園建造約莫47、8年，但林間不少仰之彌高的樹林，爭紅鬥豔。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼繞完一圈，剛巧碰到陽光於雲間、紅葉間，和微風玩著捉迷藏的遊戲。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼一開始以為是水滴，但拍了半天起始結於樹枝間，用Google以圖問圖得到的答案是青楓（槭樹）的種子，又稱楓香。

▲▼啐啄園。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

啐啄園

地址：鳥取市上町88（鳥取市歴史博物館やまびこ館旁）
開放時間：11月下旬－12月上旬 09：00－16：30（不一定每年都會開放）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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