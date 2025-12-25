ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
窗外就是群山雲海！台中「景觀民宿餐廳」還能嚐泰雅料理、採果

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲座落於環山部落，是一間融合餐飲、民宿及烘焙坊的空間。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台中報導

距離武陵農場約20分鐘車程的環山部落，藏有一處結合餐廳、民宿與烘焙坊的特色空間「詩歌謠天空」，由宋勝雄一家人共同打造。旅客可品嚐香氣四溢的手作麵包與泰雅族風味定食；若下榻一晚，雙面玻璃房擁有大面採光，窗外即是壯闊山巒，讓人緩下步調，體驗非日常的山間魅力。

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲環山部落位於梨山與武陵農場之間，平均海拔約1600至1800公尺。（圖／記者彭懷玉攝）

環山部落位於梨山與武陵農場之間，「詩歌謠天空」坐落於部落外圍，平均海拔約1600至1800公尺。宋勝雄表示，部落四季分明、空氣清新，每年除了櫻花季，還有水蜜桃花、李花、蘋果花及香氣撲鼻的紫藤花海，景致不輸南投瑞里。

民宿周邊更種滿四季皆美的玫瑰花，被譽為「全台擁有最多水果花卉的部落」。喜愛健走的旅客，也可沿「獵人步道」，探索原住民過往生活留下的獵徑。

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲內部空間以原木家具、泰雅族面具與暖黃燈飾布置，搭配多樣植栽，為山中小屋增添溫度。（圖／記者彭懷玉攝）

「詩歌謠天空」內部空間以原木家具、泰雅族面具與暖黃燈飾布置，搭配多樣植栽，為山中小屋增添溫度；櫃檯旁的麵包與甜點皆出自擅長烘焙的女兒與女婿之手。餐點融入馬告、刺蔥、小米等在地食材，呈現色香味俱全的泰雅風料理，也提供下午茶，讓旅客短暫休憩。

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼以在地食材烹調的原鄉小米豬叻排套餐；也提供九宮格下午茶。（圖／記者彭懷玉攝）

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

「詩歌謠天空」亦設有環山部落首家合法新建民宿「山嵐居」，上月甫完工，共有5間房，最多可容納20人，適合家族或團體包棟。宋勝雄表示，民宿從籌備到取得合法營運執照歷時7年，花費超過6,000萬元，初衷是為了讓女兒不用奔波上班，並確保長期永續經營。房價依旺淡季而定，雙人房約6,000元、四人房約9,000元，均含早、晚餐。

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼環山部落首家合法新建民宿「山嵐居」有5間客房，最多可容納20人。（圖／記者彭懷玉攝）

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

不只住宿，民宿後方果園種植也種植甜柿、水蜜桃、甘露梨等作物，依時序不同開放旅客採果，也是家族主要的經濟來源之一。

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼雙面玻璃房擁有大面採光，窗外即是壯闊山巒；浴室採乾濕分離設計。（圖／記者彭懷玉攝）

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

「詩歌謠天空」的名稱取自泰雅族語「Sqoyaw」，意指「高山之上」，象徵堅持與不屈的精神。宋勝雄與家人各自分工，兒子照料果園並帶領文化手作，女兒與女婿負責烘焙，妻子掌管餐點，身為父親的他號召全家凝聚力量，共同維護這處兼具自然美景、文化特色與美食的高山秘境。

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼宋勝雄（左二）與家人各自分工，兒子（左一）照料果園，女兒與女婿（右三、四）負責烘焙。（圖／記者彭懷玉攝）

▲詩歌謠天空,環山部落,山嵐居。（圖／記者彭懷玉攝）

▲民宿後方果園種植也種植甜柿、水蜜桃、甘露梨等作物，依時序不同開放旅客採果。（圖／記者彭懷玉攝）

另一家值得推薦的原民餐廳位於宜蘭大同鄉，「鉄木部落廚房」提供多人分享餐及個人泰雅經典套餐。其中，部落分享盤一端上桌，隨即吸引眾人眼光，包括刺蔥烤香魚、馬告燒肉、馬告烤雞肉、馬告香腸，並輔以在地小農種植的57號地瓜、現烤芝麻核桃麵包、生菜沙拉、水果等，十分澎湃。

▲鉄木部落廚房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼鉄木部落廚房是宜蘭大同鄉人氣餐廳，提供多人分享餐及個人泰雅經典套餐。（圖／記者彭懷玉攝）

▲鉄木部落廚房。（圖／記者彭懷玉攝）

「鉄木部落廚房」餐點由老闆夫婦共同烹煮，並自行研發刺蔥、馬告等辛香料，以少鹽少油方式呈現健康自然的原民風味，同時也有咖啡、下午茶點選擇，真材實料深受不少民眾喜愛。吃飽喝足後，可就近前往松羅步道、玉蘭茶園、九寮溪自然步道等景點，徜徉山水之中，將積累的煩憂拋諸九霄雲外。

▲鉄木部落廚房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲鉄木部落廚房也有個人套餐，豐富食材以月桃葉包覆，散發淡淡香氣，令人回味無窮。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台中旅遊 環山部落 詩歌謠天空 山嵐居 合法民宿 景觀餐廳 景觀民宿 特色民宿

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

