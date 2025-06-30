札幌《孤獨的美食家》CP值燒肉！隱身民宅煙霧瀰漫　厚牛舌必點

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

有人問我為什麼痴迷《孤獨的美食家》，然後又特別鍾情於那些開在奇怪地方的奇怪餐廳？想想，也許就是我好此味，此味不是指食物的味道，而是整間店的氛圍，這感覺很難解釋，恐怕要你看過這個節目，也喜歡這個節目，可能還得你自己也跟著跑過幾家才能明白。

這個喜歡，這個習慣自何時、何地、那家店開始的？恐怕得追溯到2018年，第25回東京八王子的黑毛和牛燒肉「大幸園」剛好也是一家燒肉店，是一家很有個性的燒肉店，也是一家沒人介紹八成沒人會發現的燒肉店。結論，這家藏在札幌円山住宅區的燒肉店，CP值極高，但有一個致命的缺點，煙霧非常大，大到吃完全身都是煙味更久久不散，但我就愛這氛圍。另外，就是這家基本上是完全預約制，沒訂到千萬別去，一個人也別去，很容易被打槍，因為我就被打槍了兩次才吃到。

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攻略《孤獨的美食家》

肉の浅鞍出現在2022年大晦日SP，也就是五郎開著老Mini（初登場於2021大晦的SP）一路從東京載著大螃蟹從水戶搭渡輪到北海道，再從曾經繁榮一時的苫小牧市一路開到札幌、小樽，該節目一共登場5家店，目前我攻略了四家，只剩小樽的「おでん·焼物 はつ花」沒有攻略，包含一開始登場，完全沒有店名的冰淇淋（上圖）也被我日本友人挖出來。

距離地鐵站走路約3－5分鐘

如果你在Google打「肉の浅鞍」而不加孤獨美食家或是五郎，興許會出現另一家在札幌的薄野，是不是分店，哪一家是分店我不清楚，但追逐孤獨的美食家我只吃節目中登場的餐廳，但也幸好這個節目九成九都不是連鎖的店，也大多僅此之家別無分號。所以，我們這次要追的五郎燒肉，位置在札幌的円山公園，離地鐵円山公園站走路約3至5分鐘就能到，但我保證你經過也不會發現。

位置隱密 經過可能都會錯過

記得第一次來時，在巷口繞了好幾圈，怎樣都沒辦法找到，後來是一位經過的大姐，指著前面黑漆漆巷子裡的大樓，我這才發現「肉の浅鞍」，根本完全被前面的建築物擋到，經過100次都不會發現裡面有餐廳。倒是，晚上有營業時遠遠就能聞到燒肉的香味。

入內記得要脫鞋

如果你有看該集（2022大晦日SP），就會記得這集這個燒肉店的老闆非常有個性，而實際該店的老闆更酷，所以常常在實際上去餐廳時，會感覺根本和節目上是一模模一樣樣。記得第一次來時，沒到木梯上的禁止穿鞋，直接把鞋子穿上去，因為沒訂位所以當然沒吃到，正當我要離去時，老闆指著地上禁止穿鞋上來的Logo，我不好意思的連連低頭道歉，但老闆很堅持要我馬上把鞋子脫下來，拿著走下去。當我脫了鞋了，再次道歉，他立馬換了一張親切的笑容，一度讓我以為他要接受我的訂位（當時說最少要兩人）。

用餐顛峰期店內煙霧瀰漫

後來我是託了住在北海道的友人幫我訂的位（四人），晚上七點大約只有4、5桌，但到八點時幾乎整間店都是客人，所以你現在看到的煙只是1／3，當滿席時基本上是整間店都是煙。不過因為現場聞到的是燒肉的味，也不至於太難受，可一旦走出門後，全身衣服都是很可怕的煙味，建議真要吃的，一定要準備一瓶日本超商都買得到（飯店也有）的除臭噴霧劑。

▲我知道很多人不愛盤腿的日式座位，但這家基本上都是，只有小包廂裡的兩小桌是有椅子的。

牆上貼著《孤獨的美食家》電影海報

包廂裡還貼著孤獨的美食家電影的海報，除此之外並沒有五郎的簽名板，興許是油煙太大收起來珍藏了吧。其實在追逐近100家的過程中，也有約莫1成的店家是沒有把五郎的簽名擺出來的。

▲有人採訪這間非常有個性的老闆，他說想開的燒肉店是一家人都可以來，當成自家燒肉的樣子，這個車子是拿來哄小朋友的。

▲這店沒有Menu，所有的肉品全掛在牆上，近視加老花的我根本完全看不到。

▲五郎set：和牛サガリ（內橫膈膜）、ジンギスカン（成吉思汗羊肉）、牛トロ黄身（牛肉蛋黃飯）。

燒肉CP值超高

因為這次我們有四人（應該是目前為止我跑過九十幾家人最多的一次），而且看價位很便宜，基本我們是「毛」起來點，除非當晚沒有或是賣完，全給他點了一輪，酒則是喝了八杯生啤。另外，煙霧瀰漫的另一個原因是用炭火，一旦油滴到炭就是火花四冒，香氣逼人。附帶一提的是，這裡是四人一爐，除非超過四個人，不然只能共用一爐。

小菜

お通し（要付費的小菜）在居酒屋很常見，但在燒肉店比較少，總之不管是節目還是實際現場都是有的，食材每日有一點不一樣。我們這一天是牡丹蝦子和香菇，牡丹蝦子一人兩隻，香菇一人一朵。說實話這香菇和牡丹蝦都算是蠻新鮮好吃的。順便說一下，日本喝酒的地方的「お通し」大多是不能退、不能換的，就算退了也是要付錢的，這是民族性和文化的差異，如果你在意，千萬別去居酒屋，因為八成都有。

超厚牛舌

因為最貴的極上牛舌也才1600日幣，索性直接攻頂，感覺上是解了凍的牛舌，單純灑了一點鹽調味，但的確是非常厚。基本上算是美味，最少厚實微帶肉汁和油甜。

▲附了蔥鹽，我們都吃完了才發現。

▲ジンギスカン（成吉思汗羊肉），吃起來有一點像黑豬肉，味美肉鮮，同樣只是灑了一點鹽調味，沾著剛剛的蔥鹽也非常好吃。

內、外橫膈膜

サガリ（內橫膈膜），日本的燒肉店，橫隔膜基本上分內外，內比較靠近內臟所以味道比較重（台灣不能進口），另外就是比較常見的外橫隔膜ハラミ。這一盤醃漬的醬汁甜甜鹹鹹是日本老燒肉店常見的醬汁，帶點討喜的大蒜味，口感端有一點緊實，肉甜中帶著一點點像吃豬肝札的內臟味，喜歡的就很喜歡，不行應該也是很多。

▲中落カルビ切成塊狀，含油度非常高，吃起來很像牛肋條煎成段，除了豐厚的油質外，肉質也特別軟嫩，是當晚我最愛的一盤。

牛肉蛋黃飯

牛トロ黄身（牛肉蛋黃飯），簡單說就是剁碎的トロ（用的應該是中落トロ），加上一點特殊帶甜的醬汁、蔥花、蒜末，然後有附上一個蛋黃，混著、拌著吃，老實說我覺得非常好吃，雖然飯本身有一點偏乾。

和牛壽喜燒

和牛すき焼やき，這也是日本燒肉店常見的一種吃法，用的多半是帶油質較多部份，比方肋眼，但為了要快涮快烤快沾，通常會切很薄，但這家切得蠻厚的，少說正常的一倍有多，醬汁則是帶著滿滿的大蒜味。這一上網便火花四濺，一下肉就燒黑切成或斷或片方便入口，基本上只要微烤就行，吃法和一般壽喜燒一樣，直接沾著蛋黃吃就行。好吃那是一定的，可惜我們有一點烤焦了。

鹽烤大腸

最後的鹽烤大腸非常非常的棒，大概是我吃過前三美味，完全沒有醬汁、只有簡單鹽調味，入口滿滿腸油的香氣和兩三口的適度咬勁，要是同行的友人急著要離開，我非加點三盤不可。

心得

大致上就是一個很奇妙的燒肉，味道尚可，但CP值不差，如果你不是孤獨美食家、五郎的粉，不吃其實也沒啥損失，札幌應該有很多比它好吃的；最後，想吃一定要先電話預訂。

肉の浅鞍

地址：北海道札幌市中央区南5条西25丁目2－12 2F

營業時間：17：00－23：00（不定休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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