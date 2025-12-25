放空眺望船舶入港！藏身基隆港民宅二樓　必喝特調酸甜梅子咖啡

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

最近去的基隆咖啡廳都蠻有特色的，像是「Rectengle Café 方長咖啡」就在基隆港海洋廣場前，二樓的座位空間可以直接看到基隆港的風景，這次下午時間去喝咖啡，一路坐到基隆港的燈光都亮起來，又因為接近聖誕節了，周圍的燈飾點綴的更加耀眼，雖說咖啡廳的座位不多，但是咖啡甜點都算是有特色，有種溫馨舒適的感覺，特別放鬆！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

就在忠一路上的光南旁邊二樓走上去就到，除了咖啡甜點外，還有販售一些服飾類商品。店內是長方形的空間，座位不多。

▲接近五點的時間去店裡，店裡其實沒什麼人，不過咖啡廳開到晚上八點，陸陸續續都有客人上門。

菜單

▲一人低消一杯飲料，限時九十分鐘，只收現金，餐後結帳。有茶飲有咖啡，這次點的咖啡特調很好喝。

餐點

老派卡布 檸檬皮

右後方的熱咖啡就是老派卡布。卡布奇諾有兩種口味，肉桂以及檸檬皮，朋友點了檸檬皮口味卡布。老實說檸檬皮的味道喝不太出來，有點被咖啡壓過去了，不過卡布整體是好喝的，香醇濃厚，看得到檸檬皮但是香氣少了那麼一些些。

梅式咖啡

加了酸梅湯的咖啡特別吧！喝的時候要攪拌一下，酸梅湯跟梅子糖漿都在杯底，喝起來味道酸酸的，梅子跟咖啡的味道還真搭，一點都不突兀，本來就愛喝西西里口味偏酸的咖啡，梅子咖啡很合胃口啊！

巴斯克提拉米蘇

巴斯克蛋糕跟提拉米蘇的綜合體，上層是提拉米蘇，下層是巴斯克，口感濃郁，有可可粉的濃厚香氣又有巴斯克乳酪蛋糕的濃郁口感，還蠻特別的，一次就可以享受到兩種甜點的雙重風味。

昭和布丁

布丁的口感是偏濃郁厚重的，吃起來比一般布丁口味更濃一些，布丁的份量也很大顆，喜歡濃郁口味布丁的人一定會喜歡。

用餐心得

「Rectengle Café 方長咖啡」的評價還不算多，應該是近半年開幕的咖啡廳，距離基隆港一個斑馬線的距離，可以邊看港口邊喝咖啡，本來還想說沒看到郵輪靠港有點可惜，下次再來！

Rectengle Café 方長咖啡

地址：基隆市仁愛區忠一路10號2樓

營業時間：平日12：00－20：00、假日10：00－20：00（不定時店休）

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

【你可能也想看】

►宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

►假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！大支只要35元 花生粉＋香菜蓋好蓋滿

►古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！ 熟客大推外酥內軟奶香可頌