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《必比登推介》老台北人的心頭好　延三夜市這3家小吃首次上榜

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記者黃士原／台北報導

台北市裡仍保有台灣古早味美食的夜市、還沒有完全觀光化的就屬延三夜市。延三夜市位於延平北路三段的延三夜市，有許多經營數十年的店家，這次被新列入台北米其林必比登的小吃中，高麗菜飯 原汁排骨湯、大橋頭老牌筒仔米糕、施家鮮肉湯圓都是延三夜市的人氣店家，其中大橋頭老牌筒仔米糕是許多筒仔米糕的心頭好。


▲大橋頭筒仔米糕。(圖／周花花)

相較於其他店家，創立於1973年、已有46年歷史的大橋頭老牌筒仔米糕在早上6點就開門、下午4點收攤，是許多老台北人的早餐回憶，也是許多部落客的心頭好，被列入延三夜市商圈的必吃名單。大橋頭老牌筒仔米糕有瘦肉、肥肉可選，其他還有豬血湯、丸子湯、蚵仔湯、豬肝湯、海陸湯、雙拼湯等湯品可選，價格帶從30元起到80元。


▲高麗菜飯與原汁排骨湯。(圖／小虎)

高麗菜飯 原汁排骨湯不管是食物味道及裝潢都散發濃濃的老味道，一排國小木椅、用紅磚砌成的矮牆與灶爐，而灶上兩個大鋁鍋，一鍋裝著煮熟的大骨，另一一鍋則是排骨湯，而這家只賣高麗菜飯和排骨湯，高麗菜飯20元、原汁排骨湯70元。這裡的排骨湯特別之處在於大排骨、骨邊附的肉也很多，直接拿起來啃特別過癮。


▲施家鮮肉湯圓。(圖／周花花)

位於延三夜市的施家鮮肉湯圓，就如店名一樣，這裡必點的就是鮮肉湯圓，肉餡偏甜但肉汁濃厚，外皮很Q。這家店不只在地人愛，也曾被票選為元宵節台北市最有人氣湯圓店，每年的元宵與冬至出現排隊購買人潮。施家鮮肉湯圓於民國53年開業，現在傳承到第二代。


高麗菜飯、原汁排骨湯
地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號

大橋頭筒仔米糕
地址：台北市大同區延平北路三段41號
電話：02 2594 4685

施家鮮肉湯圓
地址：台北市大同區延平北路三段58號
電話：02 2585 7655

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林 米其林必比登 必比登 台北米其林指南

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