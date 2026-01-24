冬季限定！南投絕美「梅花林古厝」盛開中　雪白花海下吃炒米粉

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

每到冬天，南投信義鄉就悄悄換上另一種顏色。沒有喧鬧的人潮，沒有過度商業化的包裝，而這一處「外坪頂蔡家梅園」像是一處被時間溫柔保留下來的賞梅秘境，白色梅花在山坡間綻放，隨風輕輕飄落，空氣中帶著淡淡清香，是許多人每年都會回訪的賞梅景點。

停車資訊

如果各位有機會前往的話，會建議平日的時候再來，因為這邊假日的車流量算是蠻恐怖的。外坪頂蔡家梅園下方有一個停車場，雖然路有點陡，但可以直接把車子開上去，或者是沿路都有白線可以停，但要注意把車子往裡面停一點，不要造成車輛堵塞。

花況

照片為1月11日拍攝的，去的時候花況已經將近八九成了，算是怎麼拍怎麼美，而且還有許多花苞也很可能在四天內全面盛開，接下來這禮拜應該就是滿開的時節。

古厝賞梅秘境

老實說，一開始會來到外坪頂蔡家梅園，真的只是因為聽說這裡梅花很漂亮。但真正走進去之後才發現，梅花固然美，卻不是唯一讓人停下腳步的理由。真正讓人一再回頭、捨不得離開的，是那一棟藏在梅園裡、被老梅樹環繞的古厝。

▲不華麗、不修邊幅，卻靜靜地站在那裡，像是在等人發現它的故事。木造牆面、斑駁的鐵皮屋頂，門口貼著紅色春聯，牆上掛著幾顆葫蘆，在梅花間輕輕晃動，這一幕真的很迷人。

▲很多賞花景點，一下車就會知道這裡是觀光區，但蔡家梅園不是。沒有醒目的入口拱門，也沒有制式的售票亭或導覽牌，而是一條被梅樹包圍的小路，靜靜延伸進去。

走進來的那一刻，會有一種很奇妙的感覺，好像不是來看花，而是來拜訪某個老朋友的家。路是土路，兩旁是低矮卻枝條橫生的老梅樹，樹幹歪斜、表皮斑駁，一看就知道，它們在這裡站了很多年。

梅樹下美食

來到外坪頂蔡家梅園，其實不只是單純走走、拍拍梅花而已。走累了、肚子餓了，完全不用急著離開，因為在梅園裡，就能簡單吃點東西、坐下來好好休息。特別喜歡的是用餐的環境，幾張木桌、長板凳和紅色塑膠椅，就這樣隨意擺在老梅樹下，旁邊就是那棟靜靜佇立的古厝。

園區內有販售一些當地的高山蔬菜，新鮮又帶著山裡特有的清甜感，很有「在地人日常」的味道。如果只是想填填肚子，這裡也有提供一些熱食，像是炒米粉、熱湯、茶葉蛋這類樸實的小吃，看似簡單，卻特別適合在山裡、微涼的天氣裡享用。

▲陽光從梅花縫隙灑下來，樹影落在桌面上，一邊吃著熱騰騰的米粉、一邊抬頭就是滿樹白色梅花，這種畫面，真的不是在城市裡能輕易遇到的。



外坪頂蔡家梅園

地址：南投縣信義鄉太平巷33號

電話：0989－859562

營業時間：08：00－17：00

