新北頂溪站「XL號草莓大福」　大口咬下酸甜水嫩皮薄餡多

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。

撰文攝影／水晶安蹄 不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

最近有看到草莓大福就要買的症頭，前陣子經過頂溪站，看到有一間水果行旁的草莓大福「草莓大福，頂溪站」，店名直白明瞭就叫草莓大福，他們家的草莓大福還真好吃，必須入手巨人款草莓大福，比一般的更大顆，酸甜又帶有香氣！

▲位於頂溪站斜對面，攤位不大小小的，隔壁就是水果行很好認。

▲位於頂溪站斜對面，攤位不大小小的，隔壁就是水果行很好認。一般款草莓大福65元，還有巨人款草莓大福，大顆吃起來更有感，一顆80元。

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

巨人草莓大福
吃過巨人草莓大福就不會想吃一般尺寸的大福了，爽度真的差蠻多的。他們家的草莓選得不錯，水嫩新鮮，可能正是季節吧！甜度酸度都好，適合做草莓大福，大福的外皮不會太厚，粉也不會太多，紅豆餡的比例剛剛好，甜度不會太高，我比較喜歡皮薄一點的大福，看了評論有些人不喜歡就是了。

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

▲這幾天吃了幾家草莓大福，這家算是其中最喜歡的，大顆草莓吃起來真的比較過癮！

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

▲唯一缺點應該就是外皮有點黏，吃的時候容易黏在紙上。

▲▼新北「草莓大福頂溪站」，薄透外皮巨人草莓大福。（圖／部落客水晶提供）

草莓大福，頂溪站

地址：新北市永和區永和路二段129號水果店
營業時間：12：00～21：00

關鍵字： 草莓大福 頂溪站 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 水晶安蹄不務正業過生活

