桃園Xpark「海洋摺紙展」登場　魟魚、水母、企鵝變紙藝

▲Xpark攜手台灣摺紙協會，即日起推出跨界展覽《海洋摺學家作品展－Origami Artworks》。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園Xpark又有全新跨界聯名展！迎接2026農曆新年，業者攜手台灣摺紙協會推出跨界展覽《海洋摺學家作品展－Origami Artworks》，位於入口的「千歲門松」與「結緣鳥居」以日式新年氛圍搶先亮相，今（24日）起全面開展後，還有各項摺紙體驗活動。

▲入口的「千歲門松」與「結緣鳥居」以日式新年氛圍搶先亮相。

Xpark4大主題展區變身全新意象，從以魟魚象徵順流前行的「福爾摩沙」，透過舒展的摺紙造型象徵順流前行的節奏，到集結小鸚鵡、巨嘴鳥、長臂猿與熱帶昆蟲等摺紙作品的「雨林探險」，再到以水母傳達柔韌力量的「癒見水母」，以及描繪企鵝彼此依靠、同行前進的「企鵝奇遇」，各展區透過不同生態意象，引領旅客在觀展過程中，感受自然界生物帶來的療癒與啟發。

▲▼集結小鸚鵡、巨嘴鳥、長臂猿與熱帶昆蟲等摺紙作品的「雨林探險」；水母傳達柔韌力量的「癒見水母」區。

展覽最後一區集結台灣摺紙協會、日本折紙協會及香港摺紙研究社會員作品，創作靈感皆來自Xpark館內生物。參展創作者年齡橫跨國小學童至退休人士，展出題材與紙材運用多元，呈現摺紙藝術在不同世代與文化間的樣貌。

▲▼《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》摺一片海洋，今（24日）起登場。

配合展覽，Xpark於今、明兩天推出「親子摺學堂」，邀請台灣摺紙協會講師莊嘉豪與日本折紙協會講師呂淑媛現場教學。課程著重摺紙結構理解與實作體驗，透過動手操作培養專注力與空間概念，適合親子一同參加。

此外，今（24日）至3月8日，每周三下午3點固定舉辦「海洋摺學家體驗坊」，由工作人員帶領遊客摺出海洋生物主題作品，開放一般民眾報名參加。

▲3樓「暖海生機」區展出紅南美蜥、睫角守宮、網紋蟒、毬栗蟹等物種蛻皮、換殼等生命歷程。

除摺紙展覽外，3樓「暖海生機」區展出限定生物，聚焦紅南美蜥、睫角守宮、網紋蟒、毬栗蟹等物種蛻皮、換殼等生命歷程，展到2月8日止。交通方面，Xpark推出高鐵國旅聯票方案，透過官網預訂可獲得限量紀念品，送完為止。

▲▼2026朗萌綺盟快閃店將於2月1日起在誠品南西登場。（3D圖／業者提供）

另外，風靡日本的《朗萌綺盟nandemo ikimono》快閃店將於2月1日到2月28日在誠品生活南西店一樓登場。快閃店規劃出7大拍照打卡點，無論南方小島、海苔飯糰、水獺或狐狸都化身成超萌小生物，展區部分，從聚集各種俏皮生物的「小耳朵動物園區」，以及「可愛饅頭區」，再到看了就舒壓的「毛絨絨尾巴園區」，邀粉絲置身萌力噴發的療癒世界。

