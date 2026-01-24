四代目菊川鰻魚飯再展新店　規劃進駐新竹市東區、台中市北屯區

▲四代目菊川鰻魚飯近期規劃再展2家分店。

記者黃士原／台北報導

日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」自2023年登台後，目前已有5家分店，近期規劃在新竹市東區及台中市北屯區再展新店。

2023年登台的四代目菊川，是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水分不會過度流失並保留適當的油脂。

▲菊川鰻三吃。（圖／記者黃士原攝）

鰻魚三吃屬於名古屋的傳統吃法，四代目菊川當然也有，「菊川鰻三吃」可依個人喜好品嚐到鰻魚飯不同的口味，先把鰻魚飯分為四等份，一吃是先品嚐原味，二吃加入海苔、蔥花、山葵，三吃則是倒入高湯做成茶泡飯，最後可選擇自己最喜歡的口味再品嚐一次。

目前四代目菊川在台灣已有5家分店，分別是台北中山店、台北微風信義店、台北SOGO天母店、台中西屯店及高雄漢神巨蛋店，今年又有展店規劃，根據業者在徵才網站上的資料，將在新竹市東區及台中市北屯區再開新分店。

▲牛丼連鎖餐廳すき家（SUKIYA）進軍台南。（圖／記者黃士原攝）

另外，2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，前年7月終於進軍高雄市，並陸續開出4家分店，分別是三民九如店、澄清店、三民建工店、站前店。

去年8月高雄站前店開幕時，就有網友留言表示「希望擴展到台南、屏東」，而這願望即將實現，日前粉專「台南式 Tainan Style」發文表示「SUKIYA終於來台南」，而且一次開設2家，地點分別位於永康區中華路與大橋二街口、中西區健康路台南市立棒球場對面，雖然尚未有開幕日期，但已經讓當地民眾十分期待。