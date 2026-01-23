150公分巨型螢幕點餐！開箱壽司郎首家數位店型　還有闖關小遊戲

▲壽司郎台灣首家數位迴轉門市1/26開幕，迴轉檯變成150公分巨型螢幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本壽司郎在2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司」系統，在每個座位都擺上150公分寬的超大螢幕，模擬壽司在迴轉檯上的模樣，現在台灣壽司郎也在1月26日試營運的南山店引進這套系統，點餐後再透過座席旁的輸送帶送達，同時滿足一定數量後還有小遊戲可玩。

▲巨型螢幕寬150公分、高50公分。（圖／記者黃士原攝）

日本壽司郎在2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司」，有別於傳統壽司迴轉檯，在座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。餐點透過座席旁的輸送帶送達，以確保餐點的新鮮與品質。

▲菜單點餐。（圖／記者黃士原攝）

▲全螢幕搜尋。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎微風南山店於1月26日試營運，新店空間佔地約150坪、設有142個座席，同時首度導入全新「DIGIRO數位迴轉壽司」，顧客可透過螢幕輕鬆點餐、輸送帶送餐，以及趣味遊戲體驗，讓用餐過程更加多元有趣。

寬150公分、高50公分的巨型螢幕模擬迴轉檯，會有各式各樣的壽司慢慢前進，如果覺得速度太慢，可以觸控螢幕快速移動，也可以拉回。過去平板點餐介面也還在，直接點選「開啟菜單」，可依分類來點餐。此外，還有全螢幕搜尋，各式壽司直接呈現，看到想吃的就直接觸控點選。餐點將透過座席旁的輸送帶送達，確保餐點的新鮮與品質。

▲飽足進度條達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲。（圖／記者黃士原攝）

▲小遊戲。（圖／記者黃士原攝）

▲闖關成功後獲得的小獎品。（圖／記者黃士原攝）

螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，（有4款，分別是釣魚、賽跑、拉霸、接鮭魚卵，隨機出現），成功過關可獲得小禮物（吊飾與小碟子，未來會不定期更換），為用餐體驗增添互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合。

業者表示，為了提升整體用餐品質，微風南山店將安排專人帶位以及桌面清潔服務，南山店每桌將另酌收5%清潔服務費，但一般門市並未收取。

▲南山店是全台壽司郎唯一提供紙巾的門市。（圖／記者黃士原攝）

歡慶新門市盛大開幕，壽司郎1月26日起極上鮪魚大腹特價40元（2月1日截止）、水煮大松葉蟹特價80元（售完為止），2月2日至2月15日生食活鮑魚原價80元，特價40元，每日限量100份。

▲藏壽司x三麗鷗聯名周邊最終回，5款超可愛毛絨零錢包滿額送。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司x三麗鷗家族企劃迎來最終回，1月26日起推出全新滿額贈活動，限量送出5款超可愛毛絨零錢包，以三麗鷗家族人氣角色為設計主軸，蓬鬆柔軟的毛絨材質搭配細緻造型巧思，上面還有融入以三麗鷗家族角色的好夥伴元素設計的日式面具圖案，像是大耳狗喜拿最心愛的小熊玩偶、美樂蒂身旁的好朋友小老鼠弗蘭多。

1月26日起至全台藏壽司門市，當日消費滿1,200元，並完成指定任務，即可獲得隨機款毛絨零錢包1個，全台限量20,000個。此外，首波不鏽鋼手提吸管杯快速完售，為回應粉絲們的熱烈敲碗與支持，1月26日加碼第二波限量販售，單筆消費滿800元即可以699元加價購不鏽鋼手提吸管杯1個。