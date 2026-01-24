4家樂園優惠！姓「馬」免費玩六福村　劍湖山憑活動截圖買2送1

▲姓「馬」免費玩六福村。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

結束3天補課後，全台高中以下學生終於迎來真正的寒假，國內主題樂園也紛紛推出各種優惠，像是六福村祭出姓「馬」本人可享免費入園，劍湖山則是憑指定截圖享門票買2送1，九族文化村有學生專屬的680元寒假優惠。

▲為迎接馬年到來，新竹關西六福村祭出馬年優惠。（圖／業者提供）

六福村

針對春節及寒假期間，新竹關西六福村祭出馬年優惠。凡姓氏為「馬」的民眾，本人可於1月24日至2月15日的假日「免費入園」，惟需搭配1位購票同行者；同期間假日也推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，民眾本人即可享599元入園；針對年滿40歲（含）以上的民眾，憑身分證件即可享現場優惠價400元入園，此為1月26日至3月31日平日限定。

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

劍湖山

劍湖山世界即日起推出「寒假驚喜連發」系列活動，首先是「元氣應援團」，邀請瑄瑄、柳柳、檸檬等明星啦啦隊女孩到場元氣應援，只要3月1日前主動出示活動截圖，即享門票買2送1優惠，即3人門票1398元。

此外，2月1日再推出生日優惠，當日壽星門票只要100元、當月壽星399元，入園還送專屬「生日胸章」，在園區內隨處都能收到驚喜祝福。

▲2026日月潭櫻花季登場。（圖／九族文化村提供）

九族文化村

九族文化村則是祭出學生專屬優惠，2月6日前，只要憑學生證即享門票680元優惠價，比原本的學生價880元再少200元，而且非纜車維護日皆送日月潭纜車來回無限搭乘。

▲小人國。（圖／翻攝自Facebook／小人國主題樂園）

小人國

小人國1月初推出姓名優惠，含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」共22字中的任一字，出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享免費入園。原本活動只到明天，日前業者再加碼4天，分別是1月31日、2月1日、2月7日及2月8日，只要符合規則就能免費玩小人國。