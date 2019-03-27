國稅局坦承會「關注」必比登推介店家　適時輔導開立發票



▲必比登美食－天下三絕。（圖／記者徐斌慎攝）



記者黃士原／台北報導

第二屆台北米其林指南必比登推介（Bib Gourmand）27日公布新進榜的12家餐廳，這些新進榜的店家除了得到更多消費者的目光之外，同時也會得到國稅局的「關注」，國稅局坦言，如果是需要開發票的話，將會對店家進行輔導。

針對第一屆必比登推介名單公布時，傳出國稅局進行「查稅」，財政部長曾經澄清主要是輔導營業收入超過20萬元以上的店家開立發票。而國稅局也表示，針對必比登推介名單，主要會去了解店家實際的營業狀況，如果是店家是採查定課稅，也會了解實際營業額收入，如果平均每月未達20萬元，一樣是免用發票，不過如果是超過20萬元，將會輔導開立發票，營業稅稅率也將由1%提高為5%。





▲阿城鵝肉。（圖／記者宋良義攝）

另外，特殊營業人類型店家也可免用發票，像是自助餐、麵食館、便當店、豆漿店等，但也不是絕對，像是阜杭豆漿因為生意太好，也被國稅局輔導開立發票。

至於米其林摘星餐廳，國稅局強調並不會針對這些名單進行營業所得稅稽查，而是由電腦挑選出來查核對象及內容。不過，傳聞有家米其林摘星餐廳去(2018)年被查稅而補稅，對此，國稅局認為是單一事件，可能剛好被隨機挑中查核。





▲國稅局坦言，如果是需要開發票的話，將會對店家進行輔導。

雖然，國稅局不會因為摘星就來查稅(其實很多摘星餐廳也不怕被查)，台北市衛生局、環保局及勞動局倒是會主動來查核。某家餐廳主廚就說，拿到米其林一星後沒多久，台北市衛生局及勞動局就上門了。另一家同樣也是一星餐廳營運主管就說，摘星後衛生局與環保局也來上門，不過該主管說，與其說是查核，她認為「輔導」餐廳更為貼切，讓餐廳整理的衛生環境提升，除了符合法規之外，也有助於餐廳形象提升，從國外慕名而來台的旅客也能更加滿意。



▲台北市衛生局前往稽查劉芋仔，開立限期改善單。（圖／台北市衛生局提供)

另外，台北寧夏夜市知名攤販「劉芋仔」因登上《台北米其林指南》必比登推介名單爆紅，但有民眾購買時發現，店家製作食物沒帶手套和口罩，有衛生疑慮。對此，台北市衛生局前往稽查後表示，確實有發現包裝食物的工作人員未戴口罩和工作帽，已開限期改善通知單。而店家則解釋，製作食物和收錢的人不同，不會用收錢的手去製作芋仔。