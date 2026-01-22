新北首家「挽肉と米」第4季開幕　將進駐新莊宏匯廣場

▲挽肉と米今年第4季進駐新莊宏匯廣場。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼台中店後，日本人氣漢堡排「挽肉と米」再傳新分店消息，根據媒體報導，新莊宏匯廣場將引進該品牌，預計今年第4季開幕。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供一種套餐（650元），漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

挽肉と米目前有2家分店，分別是華山店、信義店，目前曝光的展店規劃，除了已經在人力銀行召募員工的台中店外，根據媒體報導，新莊宏匯廣場也將引進該品牌，預計今年第4季開幕，這也是新北首店。

▲真鯛らーめん 麺魚1月底登台。（圖／取自真鯛らーめん 麺魚臉書）

另外，由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」即將登台，而且這兩間風格迥異的拉麵店，將共同進駐台北市中山區巷弄內的一棟老宅，預計1月底正式開幕。

「真鯛らーめん 麺魚」湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，搭配北海道小麥製成的麵條，以及低溫烹調、櫻花燻製的豬肉叉燒，曾在2016、2017年奪得東京拉麵大賞新人獎。

▲中華そば 満鶏軒1月底登台。（圖／取自中華そば 満鶏軒臉書）

中華そば 満鶏軒是真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，湯頭主角由真鯛變成鴨，使用大量鴨隻與純水，經長時間細火慢燉，將鴨肉的醇厚鮮甜完整萃取出。調味方面，僅選用鴨油、鵝肝油與精選食鹽進行提鮮，呈現一碗徹底講究鴨肉風味的拉麵。