ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

姓「馬」免費入園！六福村新年3優惠　40歲以上平日只要400元

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲為迎接馬年到來，「2026 SAFARI PARTY」同步登場。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

呼叫姓「馬」的民眾！六福村祭出「六福迎馬」優惠，明（24日）至2月15日之假日，姓「馬」本人可享免費入園，需搭配1位購票同行者。另外，同期間假日限定推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，本人即可享599元入園。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲英式復古「奈洛比號」蒸汽火車，欣賞草食動物生態。（圖／業者提供）

針對春節及寒假期間，新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。凡姓氏為「馬」的民眾，本人可於1月24日至2月15日的假日「免費入園」，惟需搭配1位購票同行者；同期間假日也推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，民眾本人即可享599元入園；針對年滿40歲（含）以上的民眾，憑身分證件即可享現場優惠價400元入園，此為1月26日至3月31日平日限定。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

六福村主題樂園2026年以「好玩結合生態教育」為核心概念，推出全新主題活動「SAFARI PARTY」，中央魔術廣場打造8匹奔跑姿態的大型斑馬裝置藝術，成為園區最新打卡點。此外，園方表演團隊策劃「派對動物大遷徙」，來自國外藝術表演者化身斑馬、長頸鹿等各種動物角色，營造宛如動物嘉年華般的歡樂氛圍。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲搭乘蒸汽火車親睹美麗的查普曼斑馬。（圖／業者提供）

旅客也可免費搭乘斥資3億元打造的英式復古火車「奈洛比號」，穿越草食動物放養區，近距離欣賞斑馬、長頸鹿等草食動物悠然漫步；想一睹草原王者風采，則可前往「猛獸巴士站」搭乘遊園巴士，近距離觀察孟加拉虎與非洲獅的霸氣身影。深受親子族喜愛的「動物見面會」也持續登場，讓大小朋友能在安全環境下與可愛動物互動。

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」即日起試營運，至1月22日前，樂園遊客能免費入場體驗。（圖／業者提供）

▲▼麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」占地2,000坪，可與笑笑羊、羊駝及迷你馬相見歡。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」即日起試營運，至1月22日前，樂園遊客能免費入場體驗。（圖／業者提供）

另外，台中麗寶樂園則與玉山銀行合推入園優惠，凡持玉山銀行信用卡之卡友，不限卡別，可於明（24日）、2月21日及3月21日三個指定日免費暢玩探索世界（限本人）。其中，「過年限定福利」2月21日大年初五免費入園，從刺激的搶救地心、採礦飛車，到孩童最愛的飛象藍天、皇冠鞦韆通通有。

不只單日免費入園，園區也同步祭出探索世界季卡999元優惠，開卡後三個月內可不限次暢玩探索世界、以及體驗全新登場占地2,000坪的美樂地親子農場，與水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘，以及園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬近距離互動、餵食，為親子同遊增添療癒感。

關鍵字： 新竹縣旅遊 關西六福村 六福村 樂園旅遊 免費玩樂園 麗寶樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【真的很直男耶】爸爸幫把頭飾戴到眼睛上！女兒氣炸：太下面了

推薦閱讀

哈根達斯開賣「烤花生冰淇淋香菜堡」！網曝口感　2入優惠299元

哈根達斯開賣「烤花生冰淇淋香菜堡」！網曝口感　2入優惠299元

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣

金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣

雲林百年三合院變身「森林甜點店」

雲林百年三合院變身「森林甜點店」

壽司郎南山店「5%服務費」惹議　業者解釋：有專人帶位清潔

壽司郎南山店「5%服務費」惹議　業者解釋：有專人帶位清潔

別撲空！丹丹漢堡小年夜起連休6天

別撲空！丹丹漢堡小年夜起連休6天

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

新北頂溪站「XL號草莓大福」

新北頂溪站「XL號草莓大福」

2026日月潭櫻花季即起登場

2026日月潭櫻花季即起登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

壽司郎南山店「5%服務費」惹議　業者解釋：有專人帶位清潔

人氣漢堡排新北首家第4季開幕

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

2026日月潭櫻花季即起登場

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

手搖飲聯名潮牌推「純金金幣」要價近3萬　史上最貴周邊

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

哈根達斯開賣「烤花生冰淇淋香菜堡」！網曝口感　2入優惠299元

超商聯名《超人力霸王》超過20款周邊

麥當勞「4夯品買1送1」快閃優惠　摩斯地瓜薯條組合99元

金紙店斜槓賣炸物！70歲嬤親手包製炸燒賣

雲林百年三合院變身「森林甜點店」

壽司郎南山店「5%服務費」惹議　業者解釋：有專人帶位清潔

別撲空！丹丹漢堡小年夜起連休6天

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366