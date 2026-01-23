姓「馬」免費入園！六福村新年3優惠　40歲以上平日只要400元

▲為迎接馬年到來，「2026 SAFARI PARTY」同步登場。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

呼叫姓「馬」的民眾！六福村祭出「六福迎馬」優惠，明（24日）至2月15日之假日，姓「馬」本人可享免費入園，需搭配1位購票同行者。另外，同期間假日限定推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，本人即可享599元入園。

▲英式復古「奈洛比號」蒸汽火車，欣賞草食動物生態。（圖／業者提供）



針對春節及寒假期間，新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。凡姓氏為「馬」的民眾，本人可於1月24日至2月15日的假日「免費入園」，惟需搭配1位購票同行者；同期間假日也推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，民眾本人即可享599元入園；針對年滿40歲（含）以上的民眾，憑身分證件即可享現場優惠價400元入園，此為1月26日至3月31日平日限定。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）



六福村主題樂園2026年以「好玩結合生態教育」為核心概念，推出全新主題活動「SAFARI PARTY」，中央魔術廣場打造8匹奔跑姿態的大型斑馬裝置藝術，成為園區最新打卡點。此外，園方表演團隊策劃「派對動物大遷徙」，來自國外藝術表演者化身斑馬、長頸鹿等各種動物角色，營造宛如動物嘉年華般的歡樂氛圍。

▲搭乘蒸汽火車親睹美麗的查普曼斑馬。（圖／業者提供）



旅客也可免費搭乘斥資3億元打造的英式復古火車「奈洛比號」，穿越草食動物放養區，近距離欣賞斑馬、長頸鹿等草食動物悠然漫步；想一睹草原王者風采，則可前往「猛獸巴士站」搭乘遊園巴士，近距離觀察孟加拉虎與非洲獅的霸氣身影。深受親子族喜愛的「動物見面會」也持續登場，讓大小朋友能在安全環境下與可愛動物互動。

▲▼麗寶樂園內全新「美樂地親子農場」占地2,000坪，可與笑笑羊、羊駝及迷你馬相見歡。（圖／業者提供）



另外，台中麗寶樂園則與玉山銀行合推入園優惠，凡持玉山銀行信用卡之卡友，不限卡別，可於明（24日）、2月21日及3月21日三個指定日免費暢玩探索世界（限本人）。其中，「過年限定福利」2月21日大年初五免費入園，從刺激的搶救地心、採礦飛車，到孩童最愛的飛象藍天、皇冠鞦韆通通有。

不只單日免費入園，園區也同步祭出探索世界季卡999元優惠，開卡後三個月內可不限次暢玩探索世界、以及體驗全新登場占地2,000坪的美樂地親子農場，與水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘，以及園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬近距離互動、餵食，為親子同遊增添療癒感。