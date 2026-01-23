ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「新北第一櫻」開花！這兩周最美　淡水、汐止9處熱點觀賞期出爐

▲坪林區大林里「新北第一櫻」已盛開，未來兩週是最佳觀賞期。（圖／坪林區公所提供）

▲坪林區大林里「新北第一櫻」已搶先盛開，象徵正式進入櫻花季。（圖／坪林區公所提供）

記者彭懷玉／綜合報導

乍暖還寒之際，新北市坪林「新北第一櫻」開花了，預計這兩周進入絕佳觀賞期，宣告正式進入櫻花季，而汐止區的「康誥坑溪櫻花季」櫻花大道也初綻放；緊接而來還有淡水天元宮後山三色櫻，新北市景觀處分享各地花況預測，花迷們準備動身前往。

▲坪林區大林里「新北第一櫻」已盛開，未來兩週是最佳觀賞期。（圖／坪林區公所提供）

▲坪林區大林里「新北第一櫻」已盛開，未來兩周是最佳觀賞期。（圖／坪林區公所提供）

山區梅花已漸入尾聲，接著一月底由初春櫻花接力綻放，為寒冬點亮嬌嫩色彩。其中，新北市坪林區法務部廉政署政風人員訓練所附近，一株壯麗山櫻花每年搶先綻放，被譽為開花指標，因此被暱稱為「新北第一櫻」，在日前開出花朵後，預估這兩周進入花況巔峰。

想尋覓「新北第一櫻」之姿，民眾可Google定位「半山緣食堂」即可找到，或從新店捷運站搭923公車至坪林國中站，再轉乘新巴士F723於「第五產銷班站」下車，往大林橋方向步行約10分鐘就能抵達。

▲淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地，每年1月底開始，後山的三色櫻首波開花,「2026花見櫻花季」首度聯名幾米繪本《閉上眼睛一下下》打造多座互動場景。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地，每年從1月底開始，後山的三色櫻首波開花。（資料照／新北市景觀處提供）

幅員偌大的新北市，各行政區皆有種植櫻花。新北市景觀處分享，淡水天元宮後山三色櫻預計1月下旬陸續開花，目前花況約一成，預計2月上旬進入觀賞期，吉野櫻預計3月下旬綻放。

▲淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地，每年1月底開始，後山的三色櫻首波開花,「2026花見櫻花季」首度聯名幾米繪本《閉上眼睛一下下》打造多座互動場景。（圖／新北市景觀處提供）

▲「2026花見櫻花季」首度聯名幾米繪本《閉上眼睛一下下》打造5座互動場景。（示意圖／新北市景觀處提供）

「2026花見櫻花季」將在1月29日至2月11日於淡水天元宮登場，今年首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，為天元宮櫻花海注入幾米筆下的奇幻感；再搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感。

▲汐止康誥坑溪山櫻花盛開,新店區櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)櫻花也將接力綻放。（資料照／新北市景觀處提供）

▲汐止康誥坑溪山櫻花初綻放，到今天差不多開1成左右。（資料照／新北市景觀處提供）

汐止區康誥坑溪沿岸因種植約200株山櫻花，花季從1月下旬開至2月上旬，現開花一成多，預計農曆年前一周為最佳賞花期。汐止區公所表示，因受連日低溫與雨勢影響，開花情況相較去年慢，到今天差不多開1成左右。到了夜晚，櫻花造型燈和溪畔球形燈即日起至2月22日每晚5點半到10點亮燈，營造出別於白天的夜櫻氛圍。

▲汐止康誥坑溪山櫻花盛開,新店區櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)櫻花也將接力綻放。（資料照／新北市景觀處提供）

▲新店區屈尺公園內的櫻花將接力綻放。（資料照／新北市景觀處提供）

此外，新店區共有兩處賞櫻景點，屈尺公園花期約在1月底至2月上旬；陽光運動公園落在2月中旬。三芝區三生步道則以昭和櫻、富士櫻為大宗，粉嫩櫻花最美時刻落在2月底至3月初，吉野櫻花期約在3月下旬，宛如粉霧般的花海為綠樹打上馬賽克，賞景兼散步十分悠閒。

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹已悄悄換上紅粉新裝，目前花況約5成。（圖／新北市景觀處提供）

▲石碇區二格道路、北47線及47-1線沿途山櫻花樹。（資料照／新北市景觀處提供）

新北市石碇區二格道路、北47線及47-1線也有山櫻花，預計2月底盛開。其中，二格公園坐落於石碇區北宜路4段30號（靠北宜公路23k處），海拔高550公尺，周邊山巒起伏，旅客不妨沿著二格路步行至二格山登山步道，整段行程來回約4公里，健行的同時，可以欣賞繽紛的櫻花步道，登高後鳥瞰翡翠水庫及千島湖，感受如詩如畫的景致。

