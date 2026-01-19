開業58年只賣花枝羹+米粉炒！樸實古早味三重人從小吃到大

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

三重美食推薦「朱記花枝羹」是三重在地老字號小吃，菜單只賣花枝羹和炒米粉，搜尋三重美食都會出現的排隊美食老店，來這吃花枝羹的人都是點花枝羹和米粉炒一套，也有人要吃好幾碗花枝羹才滿足。營業時間從早到晚都能吃到，網路評論很兩極，有人說好吃，也有人嫌貴嫌環境或態度不好。

位置＆交通

地點位於三重正義北路與平安街的交叉口，旁邊就是7-11，攤位就在7-11的騎樓，能在這位置屹立不搖真的很強，從捷運台北橋站走過來大約是五分鐘左右的腳程。

內用外帶

沒有店面，攤位就在騎樓，只有幾個簡單的桌椅，座位很擠要併桌，夏天很熱，我都冬天來吃，朱記只提供內用和外帶，沒有外送服務。

▲羹湯真的很鮮很好喝，但有聽說加湯會被兇，不過我吃了幾次，加湯都是蠻客氣的。

菜單

▲就賣花枝羹和米粉炒兩種，很多人都會說來一套已經破百了，但懂的人會知道好的花枝其實價格不便宜。

▲如果仔細看小細節，這裡的工作人員都有戴口罩。雖然是路邊攤位，但環境不會太髒，就是夏天真的超級熱。

▲桌上的辣椒也很強，可以說是靈魂，加了讓羹湯還有米粉炒更好吃的。

花枝羹90元

千萬不要說你從花枝羹一碗多少元開始吃，這樣就知道年齡了，小瓷碗是朱記的特色，但常常覺得喝一下就沒湯了，很不過癮，不過羹湯喝完可以續，只是有些人會說店家加湯的態度很差，但我遇到的蠻客氣的。

▲花枝大概有6到7塊，口感厚實脆彈，湯頭清甜帶鮮，蒜酥提味很香，加點烏醋或辣椒更對味。

▲湯可免費續，真的很好喝，每次來吃都會續一次。

米粉炒40元

用豬油炒米粉味道很香，只有簡單的豆芽菜，加上一點辣椒就是很單純的美味，但這份量要吃飽可能要吃個兩三盤，所以真的都是當早餐或是下午茶。

用餐心得

「朱記花枝羹」從1968年創業到現在，其實小時候爸爸很常帶我來吃花枝羹，湯頭真的很讚，花枝鮮甜好嚼，好吃，只是隨著物價上漲，花枝羹和米粉炒的價格也越來越高，久久來一套其實也不錯，畢竟是小吃不當正餐。

朱記花枝羹

地址：新北市三重區正義北路51號（右側走廊）

電話：02－29858256

營業時間：08：10～22：00（周二公休）

