ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！樸實古早味三重人從小吃到大

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

三重美食推薦「朱記花枝羹」是三重在地老字號小吃，菜單只賣花枝羹和炒米粉，搜尋三重美食都會出現的排隊美食老店，來這吃花枝羹的人都是點花枝羹和米粉炒一套，也有人要吃好幾碗花枝羹才滿足。營業時間從早到晚都能吃到，網路評論很兩極，有人說好吃，也有人嫌貴嫌環境或態度不好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置＆交通
地點位於三重正義北路與平安街的交叉口，旁邊就是7-11，攤位就在7-11的騎樓，能在這位置屹立不搖真的很強，從捷運台北橋站走過來大約是五分鐘左右的腳程。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

內用外帶
沒有店面，攤位就在騎樓，只有幾個簡單的桌椅，座位很擠要併桌，夏天很熱，我都冬天來吃，朱記只提供內用和外帶，沒有外送服務。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲羹湯真的很鮮很好喝，但有聽說加湯會被兇，不過我吃了幾次，加湯都是蠻客氣的。

菜單

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲就賣花枝羹和米粉炒兩種，很多人都會說來一套已經破百了，但懂的人會知道好的花枝其實價格不便宜。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲如果仔細看小細節，這裡的工作人員都有戴口罩。雖然是路邊攤位，但環境不會太髒，就是夏天真的超級熱。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲桌上的辣椒也很強，可以說是靈魂，加了讓羹湯還有米粉炒更好吃的。

花枝羹90元
千萬不要說你從花枝羹一碗多少元開始吃，這樣就知道年齡了，小瓷碗是朱記的特色，但常常覺得喝一下就沒湯了，很不過癮，不過羹湯喝完可以續，只是有些人會說店家加湯的態度很差，但我遇到的蠻客氣的。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲花枝大概有6到7塊，口感厚實脆彈，湯頭清甜帶鮮，蒜酥提味很香，加點烏醋或辣椒更對味。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲湯可免費續，真的很好喝，每次來吃都會續一次。

米粉炒40元
用豬油炒米粉味道很香，只有簡單的豆芽菜，加上一點辣椒就是很單純的美味，但這份量要吃飽可能要吃個兩三盤，所以真的都是當早餐或是下午茶。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

用餐心得
「朱記花枝羹」從1968年創業到現在，其實小時候爸爸很常帶我來吃花枝羹，湯頭真的很讚，花枝鮮甜好嚼，好吃，只是隨著物價上漲，花枝羹和米粉炒的價格也越來越高，久久來一套其實也不錯，畢竟是小吃不當正餐。

▲▼三重美食「朱記花枝羹」，早餐吃一套炒米粉＋花枝羹推薦。（圖／部落客陳小可提供）

朱記花枝羹

地址：新北市三重區正義北路51號（右側走廊）
電話：02－29858256
營業時間：08：10～22：00（周二公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

宜蘭辣菜脯油飯豪邁舖滿香菜！排骨湯超搶手　清晨7點就開賣
房內不限時泡泥漿溫泉！關子嶺湯宿推薦　含早餐Buffet吃到飽
桃園「炭火烤鴨」Google評分4.8顆星！豪華版炒鴨架鍋氣濃厚

關鍵字： 朱記花枝羹 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

RAIN用肌肉拿捏粉絲

推薦閱讀

三重文化北路30元佛心炒米粉！低調無名攤網路幾乎零資訊

三重文化北路30元佛心炒米粉！低調無名攤網路幾乎零資訊

台北跨年宵夜地圖「9間24小時餐廳」　港點、拉麵通通有

台北跨年宵夜地圖「9間24小時餐廳」　港點、拉麵通通有

挑戰宜蘭最大顆！50元巨無霸飯糰抵兩餐　還能混搭紫米糙米

挑戰宜蘭最大顆！50元巨無霸飯糰抵兩餐　還能混搭紫米糙米

沒排隊吃不到！必比登推介三重腿庫飯　外Q內軟瘦肉扎實嫩口

沒排隊吃不到！必比登推介三重腿庫飯　外Q內軟瘦肉扎實嫩口

25年「養機場逢甲店」明起暫停營業

25年「養機場逢甲店」明起暫停營業

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

2026迪士尼探險號亞洲首航

2026迪士尼探險號亞洲首航

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一歐風城堡+落羽松林在嘉義

米其林公布1月5家新入選餐廳

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

全台最大「巧克力盛宴」1/23起展3天

封園兩年終於重啟！陽明山永公路落羽松

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

札幌四星級飯店「一晚只要1600元」

台北景美「50元便當」婆媽瘋搶！

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

25年「養機場逢甲店」明起暫停營業

阿里山賓館房價惹議　今再聲明：非實際賣價

開業58年只賣花枝羹+米粉炒！

限今天！7-11拿鐵買2送2、全家咖啡第二杯10元

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

2026迪士尼探險號亞洲首航

一站式海上度假皇宮體驗！

全台唯一歐風城堡+落羽松林在嘉義

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366