五星級香客大樓只要千元！新竹長和宮CP值爆表　還能入住舒適禪房

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

新竹住宿推薦這間「長和宮香客大樓」，位於國家級古蹟廟宇新竹長和宮後方，金長和水仙文教大樓內的香客禪房環境，完全不輸飯店，也被鄉民封為五星級香客大樓。房間明亮乾淨只要千元就能入住，離新竹城隍廟也不遠，交通方便，附近有許多美食小吃，不僅是環島住宿首選，也是來新竹遊玩不錯的住宿選擇。

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位置

位於國家級古蹟廟宇新竹長和宮後方，出新竹火車站走路過來大約12分鐘就能抵達，開車來長和宮香客大樓可以先跟廟方確認是否有停車位。

注意事項

想要入住長和宮香客大樓，記得要先打電話預約訂房，平日應該比較好訂，如果遇到周末假日建議提前更多天預訂。

新竹長和宮介紹

新竹長和宮最早由官方倡導、民間募資興建，不僅是新竹三大廟之一（另外兩座分別是新竹都城隍廟、新竹竹蓮寺），新竹長和宮也是當時竹塹的鋪戶、船戶和水郊商開會辦公場所，更是新竹地區最重要的媽祖信仰中心。

新竹長和宮在清同治2年（公元1863年）於左側增建格局形式相仿的水仙宮後，形成主次雙軸平行並列的雙宮奇景，為台灣史上罕見的寺廟發展生態，並入選為台灣宗教百景，廟內保留大量的古文物和匾額，包括聖母來臺乘座的鑾椅，和媽祖的鳳冠霞帔、三寸金蓮履，繡花荷包囊、七寶銅爐等等。

▲新竹長和宮，台灣宗教百景。

▲新竹長和宮介紹。

新竹水仙宮介紹

新竹長和宮因建於古代新竹北門城樓外，俗稱外媽祖廟，肇建時間可追溯至清乾隆年間（公元1736年－1795年），以湄洲祖廟正三媽為主祀神，後殿同祀水官大帝、水仙尊王等神明，清嘉慶24年（公元1819年）進行建廟後首次重修，清同治2年（公元1863年）左側啟建水仙宮，將後殿主神水仙尊王移入水仙宮為鎮殿主神，後殿則改奉觀音菩薩，歷經日治、光復後多次整修，民國69年（公元1980年）增建文昌殿，民國74年（公元1985年）列為新竹市定古蹟。

新竹水仙宮水仙尊王

新竹水仙宮主祀水仙尊王，神尊原本供奉在新竹長和宮後殿，和新竹長和宮的媽祖同為航海守護神，護佑海上交通平安與貿易的順利。

新竹長和宮軟身媽祖神像

據載宋太宗雍熙4年（公元987年）媽祖仙逝後，湄洲祖廟保存著其升天後所遺留的一束頭髮，並分成3份製成3尊軟身神像。相傳長和宮正殿內主祀的湄洲祖廟正三媽軟身神像，其髮髻來自媽祖遺世真體而彌足珍貴，原來臺時所著鳳冠霞帔、錦繡袍裙、三寸金蓮履和繡花荷包，已超過270多年歷史，均已由廟方收藏。

新竹長和宮千里眼、順風耳將軍

新竹長和宮觀音菩薩

新竹長和宮二樓六十甲子元辰殿、斗燈殿

長和宮香客大樓住宿報到方式

先電話預訂之後，來到長和宮主殿旁有服務台，這裡報到繳交證件以及費用，會有廟方志工帶路。記得入住香客大樓也要感念宮廟內的神明，所以也要拜拜。

住宿須知

長和宮香客大樓都是使用門卡出入，晚上10點後就不能出入、要在房間內，因為廟方會關閉廟門，一定要在晚上10點前回來。

費用

選擇兩人房1晚只要1500元，房間簡單來說就是商務型房型，簡單乾淨整齊，比起其他香客大樓，這間的價錢跟環境確實可以稱為五星級香客大樓。

環境

▲兩人房空間也算寬敞，白天採光也很棒，打開窗戶還有窗景，有電視、吹風機等等，沒有冰箱。

▲插座夠多，房間內算通風，冷氣溫度夠，也不會有怪怪的味道。

▲有提供熱水壺，外面走道有飲水機可以取水，桌子上也有免費提供兩瓶礦泉水，還有伯朗咖啡包。

▲房間浴室是乾濕分離，也算是乾淨整齊。沒有提供盥洗用具，所以電話訂房時廟方服務人員會事先提醒要自備。

▲隔音算普通，仔細聽還是可以聽到隔壁聲音，但基本上算可以接受，比起大通鋪的香客大樓，這個算是很可以了。

文物展示館

建議入住長和宮香客大樓，一定要來金長和水仙文教大樓3樓，文物展示館免費參觀，可以看到一些歷史文物，裡面會有服務人員熱心介紹，透過服務人員介紹，可以知道好多好玩有趣的事物。

▲這個是以前的藥籤，現在變成文物。

總結

推薦這間長和宮香客大樓，以整體房型來說，不僅價錢便宜、CP值高，交通也很方便，鄰近新竹城隍廟，附近美食小吃很多。如果要環島，這間也是不錯的選擇！廟方提供很棒的住宿環境，記得退房時也不要太過髒亂，也別忘了感謝長和宮媽祖眾神明！

金長和水仙文教大樓

地址：新竹市北區北門街135號

電話：03－5267510

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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