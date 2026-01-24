ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄超台手工拉麵「改用虱目魚熬湯」　還有花生白玉糰子必吃

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者蘇相云

「贏麵製麵所」位於好市多大順店與義享時尚廣場對面，是一家主打台灣在地食材、全手工製作的台灣陽春拉麵店。這裡的湯底很不一樣，是用台灣鮮甜虱目魚、澎湖狗母魚與大骨熬煮，溏心蛋、叉燒也是採用手工製作滷製，連最基礎的豬油油蔥酥都沿用傳統70年炸法自製，真的非常用心！

拉麵裡通常會加入蔥、蒜、紫洋蔥提味，讓層次感更明顯。我們最推薦雞湯醬油拉麵，每天用一整隻雞限量熬煮的高湯清香甘醇，配上吸附湯汁的Q彈細麵，吃起來真的很涮嘴；想吃豐富一點可以選特盛魚豚醬油拉麵，能吃到炙燒叉燒與裹上魚漿的魚塊，口感扎實；愛吃辣的朋友建議試試濃辛海老拉麵，南洋風味湯頭辣度十足，最後再來一份甜甜的花生白玉糰子就很滿足。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲每天熬煮的湯頭溫潤順口。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲叉燒份量給得很大方，會炙燒過增添香氣。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

特盛魚豚醬油拉麵310元
這碗就是海陸雙享的拉麵，湯頭溫潤順口，夠味但不會太鹹。我們選湯頭正常比例、搭配中直麵，配料非常豐富，有炙燒過的軟嫩叉燒，還有裹上魚漿的魚塊，口感扎實Q嫩，再加上鵪鶉蛋跟一顆溏心蛋，吃起來很滿足。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲建議加店家自製的蒜蓉醬，配著紫洋蔥跟蔥一起吃，整體的層次感會變得很豐富。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲中直麵口感Q彈帶點嚼勁，吸附湯汁吃起來很涮嘴。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲軟嫩的叉燒炙燒過有淡淡香氣。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲裹上魚漿的魚片扎實鮮香。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲這碗還吃得到鵪鶉蛋，口感很豐富。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲加上半顆溏心蛋特別過癮。

雞湯醬油拉麵250元
這碗是我們最喜歡的風味！高湯是用整隻雞跟雞骨每天限量熬煮，喝起來清香甘醇，麵條可以選Q彈的直麵（細麵），麵條完整吸附湯汁，每一口都很入味。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲雞湯醬油拉麵更能嚐到湯頭、叉燒與配料的香氣。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲雞湯這碗推薦搭配直麵（細麵）更好吃。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲叉燒也有炙燒過，帶點鹹香跟油脂香氣。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲配上一整顆溏心蛋吃起來非常滿足，這款每天數量有限，很容易售完。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

濃辛海老拉麵（辣）240元（原價290元）
新推出的濃辛海老拉麵是南洋風味湯頭，同樣以魚豚高湯做底，辣度非常有感，在麻辣中帶著溫和奶香，喝起來很有濃醇順口。這款的鹹度跟麵體是固定的，配料有鮮蝦、叉燒跟半顆溏心蛋，愛吃辣的可以挑戰看看。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲麵條吃起來Q彈，每一口都濃醇順口。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲鮮蝦扎實美味。

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲濃郁南洋風味湯頭搭配叉燒享用很有滿足感。

白玉糰子（花生）80元

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲吃完拉麵來份甜點很不錯，糰子吃起來扎實Q彈，裹上濃郁的花生醬跟花生粉，甜甜的滿足甜食胃。

菜單

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

空間外觀

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

贏麵製麵所

地址：高雄市左營區富國路3號
電話：07－5566508
營業時間：11：30～21：30

▲▼左營台灣味拉麵店「贏麵製麵所」！虱目魚大骨熬煮高湯，推薦魚豚鵪鶉蛋醬油拉麵、限量雞湯口味。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨提供）

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

