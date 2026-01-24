北投超寬敞白磺泉湯屋！平日540元附雙人浴缸、獨立榻榻米

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

台北平價湯屋推薦！擁有青磺泉和白磺泉2種泉質溫泉，「美代溫泉飯店」處於北投溫泉的地熱谷入口，推出多款價格，雙人湯屋平日540元，便宜實惠；這間雙人浴缸是白磺泉湯屋，使用1小時，乾濕分離衛浴空間，日式榻榻米空間，提供電視、毛巾浴巾、吹風機等。

位置＆交通

美代溫泉飯店位於台北市北投區光明路上，北投溫泉的地熱谷入口，坐落新北投捷運站精華地帶，附近有北投公園，周邊北投飯店與北投湯屋林立，新舊融合，在台北搭捷運泡湯，來這很便捷。可搭乘台北捷運「新北投站1號出口」下車，走中山路或光明路，經北投公園，約10分鐘抵達。

▲快抵達，會見美代溫泉飯店，整個歐式老式飯店建築，整體飯店走老舊風，可感受當年的繁華。

▲從這入口入內，馬上就是大廳，可洽詢泡湯。



復古老舊大廳

一樓大廳，直接去櫃台，跟服務人員告知，泡湯選擇，先買單結帳，再入內泡湯。大廳可感受這走中式混日式風格，很早期復古風飯店設計，以當年來說應該是很奢華，但現在屬於比較老派的北投泡湯飯店。

價格

有一整本圖文介紹，讓你一目瞭然，有單獨純泡湯湯屋，也有房間可休憩的湯屋房型，美代溫泉飯店湯屋比較便宜，平日來青磺湯屋只要400元，假日500元，有房間的湯屋房型，價格就要破千元了。

飯店內有著白磺與青磺兩種溫泉，皆獲得認證標章，其中青磺鐳泉更是世界唯二，水溫約落在50～75℃，酸鹼值為pH1～2，是屬於酸性的硫酸鹽氯化物泉，北投美代溫泉飯店的青磺泉，更是擁有整個北投的第一道泉水。

▲飯店湯屋，分成好幾種湯屋類型，比照參考。

▲飯店休息價格比單獨獨立湯屋的貴，平日假日價格不同。

雅緻湯房雙人湯屋540元

乾濕分離衛浴，一開門可見有個日式榻榻米空間，比原本最便宜的雙泉風呂湯屋400元，多了毛巾與這日式空間，價格多140元，這種湯屋房型，更超值，非常推薦。

▲泡湯不宜一直泡著，得上來休憩下，有個日式榻榻米，雖很復古老舊，但整體乾淨衛生。

▲有台電視可看，可邊看電視邊泡湯。

▲附贈兩罐水，泡湯完須補水，這貼心附上了。

▲吹風機有提供，若是前面有提到最便宜的雙泉風呂湯屋400元，得去公共空間用吹風機吹頭髮。

▲雙人浴缸，兩人躺著剛剛好，腳可伸直。

▲隔壁是單獨的馬桶與洗手台，乾淨衛生空間。



▲提供毛巾，若你是泡最便宜的雙泉風呂湯屋400元，沒有附礦泉水跟毛巾，想來泡溫泉需要先自備，所以這種房型又加分了。

▲蓮蓬頭水壓弱了點，建議可直接用浴缸的水洗澡，一旁有提供洗澡沐浴備品，洗髮精與沐浴乳，不用自己帶。

▲放水速度很快，不用等很久，水溫度也夠熱，很舒服。

美代溫泉飯店

地址：台北市北投區光明路281號

電話：02－28912174

營業時間：24小時



