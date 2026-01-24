ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中木門咖啡「起死回生」原址續營業　新團隊承接品牌營運

▲木門咖啡-Wooden Door。（圖／Sunny吃喝遊樂提供）

▲木門咖啡會持續在原址正常營業。（圖／Sunny吃喝遊樂提供）

記者黃士原／台北報導

台中知名打卡熱點「木門咖啡」去年底宣布歇業，原定只營業到1月31日，不過日前店家再次公告，餐廳將由新的經營者承接品牌營運，因此會持續在原址正常營業，而消費者熟悉的現有服務團隊及廚房夥伴將全數留任。

位於台中公益路商圈的木門咖啡，是網友推薦台中必訪的咖啡店之一，天花板及部分牆面是用彩色木門拼貼而成，後方還有一大片的綠色植栽牆，許多網美都在這裡留下美照。餐點種類眾多，從早午餐、下午茶到義大利麵、披薩與飯食通通都有，價位在100元至400元之間。

▲木門咖啡擁有一大片的綠色植栽牆。（圖／Sunny吃喝遊樂提供）

開業10年的木門咖啡，在Google地圖有4.1顆星的高評價，但業者卻在去年底宣布歇業，原定只營業到1月31日，消息傳出讓許多網友感到不捨。不過，日前店家再次公告，將由新的經營者承接品牌營運，而大家熟悉的外場團隊與廚房夥伴全數留任，以原班人馬持續服務。

▲顏記杏仁露2/28歇業。（圖／取自Google地圖）

另外，台北迪化街的老店要少一家了！位於永樂市場的「顏記杏仁露」開業已有40多年，是當地知名冰飲店，不過日前傳出因為租金太貴，再加上生意不如以往，決定只營業到2月28日。

顏記杏仁露位在霞海城隍廟旁永樂市場1樓，夏天主打杏仁、綠豆、紅豆露，冬天賣著熱呼呼的花生湯、椪餅、油條，不僅深獲當地消費者喜愛，還有不少外國遊客慕名而來，品嘗屬於台灣的傳統好味道。

