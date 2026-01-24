ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新北最高鐵板燒餐廳「旨醞」籌備2號店　地點落腳台北信義區　

▲「旨醞」進軍台北信義區。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「旨醞」進軍台北信義區。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅昨天正式登錄興櫃，同時也預告今年將新增15至20家門市，其中新北最高鐵板燒餐廳「旨醞」也要開分店，根據徵才網站的資料，將進駐台北市信義區。

旨醞是饗賓餐旅2024年推出的鐵板燒品牌，選址在新莊宏匯i-Tower38樓，因此坐擁美麗的高樓景觀，餐點隨四季更迭變化，去年10月推出的秋季新菜單，為饕客帶來極致鮮美的秋冬饗宴，「牡蠣白花菜濃湯」融入了整顆飽滿甘甜的新鮮牡蠣，「栗香蒸蛋」則能細品秋冬千果之王（栗子）與滑嫩鮮蛋迸出的香甜美味。

▲「旨醞」進軍台北信義區。（圖／饗賓餐旅提供）

▲生蠔佐和玉甜蔥醬。（圖／饗賓餐旅提供）

「生蠔佐和玉甜蔥醬」使用秋冬正肥美的海鮮，蒸氣燜煮的生蠔搭配三星蔥調製而成的甜蔥醬，讓厚實肥美的生蠔更加水潤鮮甜；「牡蠣白花菜濃湯」則能嚐到飽滿鮮美的牡蠣，搭配炒香後的白花菜與新鮮蛤蜊製成的湯汁。

主餐「頂級A5和牛盤」除了以鐵板高溫煎炙的頂級A5和牛，還搭配了焦化奶油的馬鈴薯泥、松露竹炭粉、蛋黃與白醬油製成的凝膠，讓牛肉的風格更多層次。

雖然目前旨醞只有1家店，不過饗賓餐旅正在籌備2號店，根據徵才網站的資料，將進駐台北市信義區，雖然尚未公開正確地點，如果還是想跟新莊店一樣是「高樓景觀餐廳」，有可能落腳微風信義，因為位於45樓的「麻辣45」已於2024年歇業，該地點目前尚未有新品牌進駐。

▲王者盛宴，一次品嚐經典牛小排、菲力牛排、柚香鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

另外，迎接西洋情人節與農曆新年雙節慶到來，「王品牛排」新推「帶骨牛排系列」雙人套餐，除了有一次享用經典牛小排、菲力牛排與鮭魚的王者盛宴，還有重達36盎司的戰斧牛排。此外，即日起至2月28日，同桌兩人「生日日期」有任一數字相同，內用兩客套餐，就送689元的「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

▲250°C極炙牛小排。（圖／記者黃士原攝）

帶骨牛排系列雙人套餐中的「王者盛宴（1,890元/人）」聚集了顧客最喜愛的3款經典，「經典牛小排」以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」，以及香甜細緻的「柚香鮭魚」。「250°C極炙牛小排（1,790元）」選用牛小排部位，先以3分熟與高溫炙鐵一同呈上，客人可以自行炙烤喜好的熟度。

▲澳洲穀飼厚切戰斧牛排。（圖／記者黃士原攝）

「澳洲穀飼厚切戰斧牛排（1,990元/人，2/2上市）」重達36盎司，除了先在廚房裡高溫炙烤外，上菜時還有淋上白蘭地並點燃的烈焰儀式展演。「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦（2,190元/人）」則有以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，佐上整隻的焗烤起司龍蝦。

