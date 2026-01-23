ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽司郎南山店「5%服務費」惹議　業者解釋：有專人帶位清潔

▲壽司郎南山店加收5%服務費　總公司解釋：新型數位迴轉門市+桌面清潔。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎南山店台灣首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司郎1月26日正式進駐微風南山，不過加收5%清潔服務費引起眾多網友抗議，直說「迴轉壽司收清潔費好意思喔」。對此，總公司表示，南山店除了是台灣首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市，同時還有專人帶位、桌面清潔，所以才收清潔服務費，但強調一般門市不會收取這項費用。

壽司郎1月26日正式進駐微風南山，日前推出開幕優惠，極上鮪魚大腹特價40元，水煮大松葉蟹特價80元，同時消費滿400元以上送折價小卡、限定資料夾。不過，網友發現公告內文藏有細節，400元滿額是扣除5%清潔服務費，難道未來都要收服務費嗎？。

加收5%清潔服務在不只在官網引起網友質疑正當性，也在社群媒體上引起討論，有人說「迴轉壽司收清潔費好意思喔」、「抵制，無法接受」、「壽司郎賺飽了要開始亂搞了？」、「好險我已經很少吃台灣壽司郎」、「果然外商來台灣都會台化」。

對此，壽司郎總公司表示，南山店是台灣首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市，同時還有專人帶位、桌面清潔，所以才收清潔服務費，未來也只有這種店型才會加收費用，強調一般門市不會收取這項費用。

▲壽司郎DIGIRO數位迴轉系統門市。（圖／記者黃士原攝）

▲螢幕上設有飽足進度條。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎DIGIRO數位迴轉系統門市。（圖／記者黃士原攝）

▲互動小遊戲。（圖／記者黃士原攝）

「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」是2023年推出的新系統，有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。餐點後將透過座席旁的壽司鏈送達，以確保餐點的新鮮與品質。

另外，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲得小禮物，為用餐體驗添增互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合。

