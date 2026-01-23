ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雲林廢墟三合院變身「森林甜點店」　必吃60公分地瓜蛋塔

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在綠意中重獲新生。（圖／業者提供）

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在綠意中重獲新生。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

雲林虎尾多了一處值得停留的新景點！由百年三合院改造而成的「虎珍堂森之院」，以紅磚甕牆、落羽松等台灣原生樹種交織出森林系老宅，旅客可坐在日式風格池畔，感受宛如「曲水流觴」般的悠閒步調。園區鄰近國道1號虎尾交流道與雲林高鐵站，自去年12月開幕以來，成為旅途中取景、選購伴手禮的私房秘境。

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在綠意中重獲新生。（圖／業者提供）

▲臨水池而設的座位區，可感受陽光、綠意及「曲水流觴」的詩意氛圍。（圖／業者提供）

「森之院」位於虎尾交流道旁，是雲林地瓜糕點品牌「虎珍堂」的第3間門市，基地前身為一座荒廢多年的三合院。創辦人耗時2年修復老屋，保留原有格局與生活痕跡，走進園區即可看見紅磚小徑與甕牆景觀，甚至將昔日紅磚豬圈改造為座位空間，讓旅人得以一窺百年前的農村日常。

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在綠意中重獲新生。（圖／業者提供）

▲園區綠樹環繞，落羽松蔚然成林，水池中魚群優游，漫步棧道之上，感受片刻悠然。（圖／業者提供）

為了重現老宅風華，創辦人四處蒐羅絕版孔雀磁磚與檜木榫接窗框，並特別訂製80個陶甕堆砌成甕牆，同時融入多位台灣工藝大師作品，讓整座園區瀰漫濃厚的藝術氣息。

園內另移植苦楝、茄冬、墨水樹、鳳凰木與落羽松等台灣原生樹種，綠意與老屋結構相互輝映，形塑出宛如「森林裡的老宅聚落」。而戶外水池區也充滿詩意，在水波與樹影晃動間，讓旅人暫時遠離塵囂，沉浸於緩慢而美好的時光。

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在綠意中重獲新生。（圖／業者提供）

▲▼鎮店之寶「虎尾巴」是一款長達60公分的地瓜蛋塔、每日限量；「地瓜豆腐冰」則以地瓜鮮奶酪為基底，搭配地瓜圓、芋頭與蓮子，口感清爽。（圖／業者提供）

▲「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在綠意中重獲新生。（圖／業者提供）

除了好拍的園區景致，深耕雲林在地10年的虎珍堂，將代表地方風土的地瓜滋味融入旅途中。品牌以「放慢腳步、感受風土」為核心，選用台農57號地瓜發展創意甜點。

鎮店之寶「虎尾巴」是一款長達60公分的地瓜蛋塔，金黃焦糖紋路如虎斑吸睛，外酥內嫩、每日限量出爐；「地瓜豆腐冰」則以地瓜鮮奶酪為基底，口感細緻清爽，搭配地瓜圓、芋頭與蓮子，每份199元，是到訪必點的消暑甜品。

▲▼雲林虎尾632高地公園親水園區。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼雲林虎尾632高地公園親水園區。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼雲林虎尾632高地公園親水園區。（圖／雲林縣政府提供）

另外，雲林虎尾去年6月新添一處免費玩水樂園！「632高地公園親水園區」內有叢林水道、地坪噴泉噴霧、水濂、瀑布等叢林主題戲水區，以及草坪野餐區。再加上第一期就已啟用的虎爺地景遊戲區、滑步車與山丘滑梯等設施，讓小朋友在此盡情放電。

虎珍堂森之院雲林地瓜糕點專賣
地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號（近國道1號虎尾交流道、雲林高鐵站）
營業時間：周一至周日10:00 - 18:00（除夕、大年初一公休）
入園方式：入園費150元（含50元清潔費，100元可折抵消費）

