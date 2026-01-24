ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
珍煮丹推「香蕉系列新品」！手搖飲新春限定　鶴茶樓滿額送刮刮卡

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，加碼過年周邊。（圖／有飲提供）

▲有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」。（圖／有飲提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接農曆新年，有飲推出春節限定「栗子麻糬奶茶」以及燙金春聯、小貼紙等周邊，珍煮丹則有「香蕉系列」3款飲品，杯套還附上好運籤詩。另外，鶴茶樓打造應景的紅色「祝鶴杯」，消費滿額加碼送刮刮卡等好禮。

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，加碼過年周邊。（圖／有飲提供）

▲▼有飲過年周邊有燙金春聯、春聯小貼紙及刮刮樂。

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，加碼過年周邊。（圖／有飲提供）

有飲新春限定飲品「大吉大栗」，選用濃郁奶茶為基底，搭配綿密栗子泥、軟糯麻糬，售價88元，加10元可升級鮮奶。業者也推出一系列過年周邊，包括燙金春聯、春聯小貼紙及刮刮樂，1月28日開賣，至2月3日前買新品可免費升級鮮奶茶，再送春聯小貼紙1張。

此外，即日起消費滿88元免費送春聯1組，亦開放加購價29元；2月2日起消費滿128元則可獲得刮刮樂1張。

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列，還有限定杯套。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列。（圖／記者蕭筠攝）

搭上新年「蕉」財進寶的吉祥寓意，珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列，自製焦糖香蕉泥搭配不同基底打造3款飲品，「香蕉鮮奶紅」、「香蕉奶青」以及「香蕉可可奶」，售價65元起，1月26日開賣。

即日起至2月26日凡點擊專屬連結即可領取10元優惠券，開放1月26日至3月15日使用，且買任意飲品就送「蕉里蕉氣」限定杯套，側邊有「蕉財進寶，新年好」的籤詩增添好運氣。

▲▼鶴茶樓推出應景新杯款「祝鶴杯」。（圖／記者蕭筠攝）

▲鶴茶樓推出應景新杯款「祝鶴杯」。（圖／鶴茶樓提供，下同）

▲▼鶴茶樓推出應景新杯款「祝鶴杯」。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴氏春聯。

鶴茶樓今年首度推出應景的「祝鶴杯」，以朱紅色作為整體主色調，杯身上的HECHALOU字母是浮雕設計環繞於杯身，還有金幣圖樣點綴，原本復刻綠的封口杯膜也換上了古銅新配色，杯膜上的鶴氏男女吉祥物則結合馬兒裝扮。

「祝鶴杯」1月28日起上市，消費滿百元即送刮刮卡、鶴氏春聯各1組，發完為止。

刮刮卡內含指定大杯飲品買1送1、大杯飲品任搭第2杯半價、單筆滿50元折5元等獎項，使用期限至3月31日，每次消費限送1張，無累贈，限下次使用。

關鍵字： 美食情報 美食雲 有飲 鶴茶樓 珍煮丹 春節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

