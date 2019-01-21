花蓮明義街鄉村風廚房　在花草植栽包圍下吃早午餐

▲小小兔子廚房位於明義街上。

▲小小兔子廚房提供各式早餐、早午餐。

記者陳建竹／花蓮報導、攝影

小小兔子廚房一開始開在花蓮文創園區旁，那時的店只有4坪大，移到明義街現址的老屋後，運用老屋挑高而且是邊間有良好採光的優勢，開始大玩佈置，裡裡外外、上上下下，皆運用大量花草植栽讓整家店看起來有南法鄉村風，而且每隔一段時間就會重新佈置，讓熟客也能保有新鮮感。

▲小小兔子廚房現址原本是棟老屋。

▲店內佈置有南法鄉村風。

▲2樓採光更佳，而且提供包場服務。

▲店內的雜貨皆從日本帶回來。

店裡擺的雜貨有在販售，不管是筷子、碗盤、茶杯、桌巾、琺瑯杯等等，都是老闆小萍出國從日本帶回來的，一方面當裝飾佈置，一方面做分享，喜歡的客人可以買回家。但有些沒有貼價錢，老闆用這個方式希望客人去向她詢問，增加跟客人的互動。

▲舒適的用餐環境很受女性客人喜歡。

小萍從小就喜歡跟媽媽學料理，自己也喜歡去菜市場，她發現跟攤商聊天經常可以學到很多做菜方式，偶爾也會參考食譜，再發展出自己的料理特色。小萍謙稱這些都是家庭主婦在家做得出來的菜，但基本上的出發點，是這些料理她自己也會煮給家人吃，所以在食材成本上她不會節省，客人可以安心享用。

▲法式吐司唐揚雞。

法式吐司唐揚雞（230元）是一份結合法式與日式的餐點。吐司是跟花蓮知名Top烘焙坊購買的鮮奶吐司，每天購買，絕不用隔夜貨。在吐司的雙面放上乳酪絲增加香氣，沾上有機雞蛋的蛋液下去煎，煎到膨脹酥脆後再淋上煉乳增加風味。沙拉使用的蔬菜沒有固定，早上市場買到什麼就用什麼。調味上以和風醬為主，沙拉會搭配豆腐增加飽足感，雞腿肉是每天現宰的雞肉，醃漬過後再用油炸方式完成。

▲泰式椒麻雞搭配黑米飯。

泰式椒麻雞（280元）的醬汁，用了味醂、醋、香油跟乾辣椒，乾辣椒會泡上一個晚上讓香氣浸入醬汁中。吃起來有點甜味是味醂的關係，如果吃出酸味是因為加了新鮮檸檬汁。總的來說不是特別辣，愛吃辣的可以請店家額外調配。雞腿肉鮮嫩多汁，搭配黑米飯一起吃，會愈嚼愈香。

▲咖啡、奶茶、紅茶皆免費供應。

小小兔子廚房

地址：花蓮市明義街51號

電話：03-8311500