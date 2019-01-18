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花蓮市最靠海邊的酒店！房間可看太平洋、東大門夜市步行2分鐘

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▲花蓮麗翔酒店是市區最靠近海邊的酒店。

▲▼花蓮麗翔酒店位於中山路、花崗街交叉口。（圖／記者陳建竹攝）

▲花蓮麗翔酒店位於中山路、花崗街交叉口。

記者陳建竹／花蓮報導、攝影

去年9月東森新聞雲與「世界50大溫泉旅館」礁溪麗翔酒店，做了讀者優惠報導後，很多人才曉得已有20年歷史的礁溪麗翔，擁有非常好的溫泉泉質。現在花蓮麗翔酒店也要給讀者專屬優惠，而且可以跟暖冬國民旅遊補助並用，我們立刻派「泰國劉德華」前去採訪。

▲▼鐵道文化園區距酒店只有5分鐘腳程。（圖／記者陳建竹攝）

▲鐵道文化園區距酒店只有5分鐘腳程。

花蓮麗翔酒店的位置在中山路、花崗街交叉口，後方就是太平洋，是市區最靠近海邊的酒店，喜歡騎腳踏車的人可以在南濱路的自行車道遨遊。酒店斜對面是目前花蓮最夯的東大門觀光夜市，步行2分鐘即達，鐵道文化園區也在5分鐘的腳程內，晚上想吃公正街包子，也不過10分鐘腳程，地理位置很好。

▲▼酒店從韓國買了許多正版LINE FRIENDS玩偶。（圖／記者陳建竹攝）

▲酒店從韓國買了許多正版LINE FRIENDS玩偶。

▲▼花蓮麗翔酒店最受歡迎的網美牆。（圖／記者陳建竹攝）

▲花蓮麗翔酒店最受歡迎的網美牆。

麗翔酒店為了推廣Line@帳號，特別從韓國買了許多正版LINE FRIENDS玩偶，在大廳可看到熊大、兔兔、莎莉的大玩偶，還有一面牆都是LINE FRIENDS明星，約有120個座位的餐廳的墊餐紙上也看得到。往停車場方向走去，則是有一個網美牆，許多女生喜歡在這拍照上傳IG。酒店雖然沒有特別的休閒設施，但仍然好幾處適合拍照。

▲▼杜樂麗房型室內空間約10至11坪。（圖／記者陳建竹攝）

▲杜樂麗房型室內空間約10至11坪。

▲▼杜樂麗房型的陽台可遠望太平洋。（圖／記者陳建竹攝）

▲杜樂麗房型的陽台可遠望太平洋。

酒店的房型選擇眾多，其中杜樂麗房型非常搶手，室內空間約10至11坪，落地窗搭配景觀陽台，讓旅客不用出門即可看到太平洋，也可看東大門夜市的夜景。611的房型雙面採光，住起來相當舒適，房間內有雙人浴缸，玩了一整天回來後還可以泡澡消除疲勞。

▲▼花月和室四人房空間設計溫馨。（圖／記者陳建竹攝）

▲花月和室四人房空間設計溫馨。

▲▼花月和室四人房有和室客廳的空間規劃。（圖／記者陳建竹攝）

▲花月和室四人房有和室客廳的空間規劃。

▲▼艾菲爾兩人房。（圖／記者陳建竹攝）

▲艾菲爾兩人房。

花月和室四人房適合家中有小朋友的房客入住。溫暖的實木地板、明亮的落地窗，還有一個和室客廳的空間規劃，可讓小朋友盡情在房間內玩耍。只要有小朋友入住，酒店都會準備小朋友的入浴設備，讓他們在浴缸開心洗澡。如果是好友同行，入住艾菲爾兩人房是很好的選項，2張單人床排成L型，用沙發間隔，夜晚入睡時讓彼此有休息的空間。

▲▼611房型有雙面採光。（圖／記者陳建竹攝）

▲花蓮麗翔酒店給讀者優惠可使用至6月28日。

為了歡迎新聞雲的讀者前來住宿，從1月18日至6月28日只要事先電話預訂，並且到場時出示已下載的新聞雲App，豪華2人房平日2700元、假日3400元，每間折500元。4人房平日4500元、假日5500元，每間折價700元，平假日皆適用，每房再送名產禮盒一盒。其中四人房特別加碼，如果連住兩晚可享每房每晚折價1000元優惠，再加贈每房一組歐舒丹沐浴組！所有房型皆可跟旅遊補助併用哦！（農曆春節、國定假日、連續假日恕不適用）


花蓮麗翔酒店
地址：花蓮市花崗街2號
電話：03-8323737

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關鍵字： 花蓮旅遊 好康分享活動 麗翔酒店 東大門夜市 鐵道文化園區 太平洋

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