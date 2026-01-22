ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
寒假衝天文館！直擊今年首波X級太陽閃焰　「光的魔法」親子DIY同步登場

▲1月18日爆發X1.9級太陽閃焰影像。（圖／翻攝自臺北天文館官網）

記者胡至欣／綜合報導

寒假要找一個「小孩不無聊、大人不放空」的親子行程，臺北天文館直接把科學做成可摸、可玩、可拍的版本：一方面推出「光的魔法科學親子DIY」，一方面又因應X級太陽閃焰，開放望遠鏡供全民觀察，把寒假變成一趟「光與宇宙」主題小旅行。

天文館監測發現，編號AR4341的太陽黑子區於1月18日爆發了今年首場X1.9級強烈閃焰，並伴隨日冕物質拋射 (CME)，預計將在未來數日內影響地球。若CME如預期到達地球且磁場方向正確，就可能引發地磁效應並產生強烈(G3)甚至嚴重(G4)的地磁暴，中高緯度地區也有機會見到燦爛極光。

目前太陽仍處於第25週期的活動高峰期，未來還可能出現強烈的閃焰爆發及地磁風暴，雖然會對衛星導航及高頻通訊造成短暫干擾，但一般民眾不需恐慌。為了讓民眾安全觀測這顆情緒很滿的太陽，臺北天文館將在開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀景象。

另外，配合現正展出的《光的間質》跨年藝術特展及3月即將登場的「月全食」，天文館特別為國小一至四年級學童規劃「光的魔法科學親子DIY」。透過製作「日月食模型」與「立體眼鏡偏光教具」，將抽象的天文物理概念轉化為更具體的學習體驗。

「光的魔法科學親子DIY」活動將於1/29、1/31、2/5、2/12、2/13舉行，每天上午、下午各一梯，共10梯次；每梯次招收親子合計40人，參加者僅需購買展示場門票，或出示符合優惠資格之證明文件入場。活動即日起於臺北天文館官網開放登錄報名，名額有限，額滿為止。

