別撲空！丹丹漢堡小年夜起連休6天　鼎泰豐除夕初一不營業

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐除夕與初一公休。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

距離農曆春節剩不到一個月，雖然這是餐飲業的大旺季，不過近年來愈來愈多品牌選擇在除夕與初一公休，讓員工可以返家與家人團圓，除了鼎泰豐、海底撈火鍋、丹丹漢堡外，雅室牛排也加入體恤員工的企業行列。

農曆春節一向是服務業與餐飲業的大旺季，許多業者都想搶食圍爐聚餐商機，不過鼎泰豐老闆想的卻不一樣，他希望底下員工也能回家過年，所以從2017年起全台門市在除夕與初一公休，今年也是一樣（休2/16、2/17），已經連10年這兩天都不營業。

▲海底撈火鍋全台各店在除夕與初一都會休息。（圖／記者黃士原攝）

海底撈火鍋近年來全台各店在除夕與初一都會休息，初二恢復正常營業，今年也是一樣公休2天，餐廳感謝每位海底撈夥伴過去一年的辛勞，所以在春節團圓的溫馨時刻，希望能讓每個人都回到家與家人團聚度過幸福時光。

▲過年吃不到「丹丹漢堡」。（圖／記者林悅攝）

高雄的丹丹漢堡去年底也公告，2月15日（小年夜）至2月20日（大年初四）連休6天，2月21日（初五）才恢復營業，比去年多休1天，民眾過年返鄉或到南部玩可別撲空。

此外，全台已有4家分店的雅室，日前也公告春節期間將安排短暫公休，讓夥伴們也能回家團圓充電，除了台北大直店除夕不營業，其他3家都是連休除夕與初一兩天。

