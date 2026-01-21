永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！媳婦接棒傳承30年老手藝

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。 總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事， 所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴， 讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦..

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者柯珮萱

新北市永和老字號30多年的「逸馨烘焙坊」，在傳出歇業的消息時，引起不少人的懷念購買，尤其是以草莓蛋糕、草莓塔更是搶手，對當地人來說，是充滿回憶的念想。在去年二月，原老闆娘的媳婦和她老公接手傳承，以「逸＋烘焙」（逸加烘焙）的名字開設二代店，讓喜歡他們家的甜點蛋糕饕客，能有平實的價格讓老顧客可以再次購買。

▲新舊店的位置都在永和區，差別在舊址是福和橋直接抵達，而新址是在福和橋下橋右轉直達。



▲現今的店址還滿低調的，由二代女店主和她先生兩人在經營，門面不大但很溫馨，旁邊是全聯超市還滿好找的。



▲店家本身為外帶店，沒有提供內用座位，一般是由笑容親切的女店主負責接待。

▲現場也有販售一些甜點餅乾等等，內容品項不固定，在門口冰櫃及牆面上可看到。

▲如果要訂蛋糕甜品的話，也可以從社群網路或加入LINE，進行網路訂購作業。



可事先網路訂購

當天也跟她小聊一下，當中有不少人直接來取蛋糕甜點，若是非親取的話，也可請計程車做運送服務；一般而言，為了避免爭議還是親取為佳，店主會現場確認。另外也有做些慈善活動，在牆面上也有看到一些相關的照片資料。

蛋糕甜點品項價格



▲早期的「逸馨烘焙坊」是在熱鬧的馬路上，所以販售的品項內容會較多樣。



▲現今位居巷弄內，雖然展售項目較少，但是製作品項同樣很多。



限定蛋糕冬季為草莓蛋糕／夏季為芒果蛋糕

這兩樣都很受到歡迎，尤其是草莓季時更是供不應求，有時要早早預訂比較安全。價格部分，我覺得店家還滿佛系的。雖然沒有花俏的外觀，但是仍然保留真材實料的口味，並且還可自選蛋糕體與兩種內餡口味，加入LINE會員還享85折。

整體心得

上回來買的，就是在社團裡告知要歇業的2022那一年，我也是訂了他們家的草莓蛋糕及草莓派，在Ｗ媽的生日聚餐裡享用。今天在現場一看，樣式同樣沒啥改變，而且價格還是挺便宜的；不過，草莓的來源有時會用本土或是進口，這個要看店家的臉書公告，但以現今貴森森的價格而言，只要品質佳口味好吃，其實我個人是覺得無所謂。

逸＋烘焙（原 永和逸馨烘焙坊）

地址：新北市永和區永亨路34號

電話：02－29206833

時間：10：00－20：00（周二公休）

