苗栗「後龍百變影城」1/29開幕！首日免門票　設施亮點搶先看

▲太陽城文創園區～百變影城1/29開幕。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

▲苗栗「太陽城文創園區－後龍百變影城」將於1月29日開幕。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗再添觀光新亮點！位於苗栗後龍的「太陽城文創園區－後龍百變影城」將於1月29日正式開幕，業者宣布開幕首日全面免門票、免停車費，邀民眾零門檻入園體驗。開園當天，更邀請金馬影后陳淑芳與多位藝人出席剪綵，為苗栗海線觀光揭開全新序幕。

▲太陽城文創園區～百變影城1/29開幕。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

▲後龍百變影城占地約8.5公頃，結合影視拍攝基地、沉浸式場景與親子娛樂設施。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

後龍百變影城占地約8.5公頃，結合影視拍攝基地、沉浸式場景與親子娛樂設施，打造「怎麼拍都出片」的百變影城體驗。園區規劃多元主題拍攝場景，包括國民年初五、六年代劇場、三合院、國小操場與教室、日式和室榻榻米等，宛如搭上時光機，展開一場懷舊之旅。 

▲太陽城文創園區～百變影城1/29開幕。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

▲業者稍早宣布開幕首日全面免門票、免停車費。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）
不只拍攝場景，首波登場的「親子海盜床」將以蓄水湖視角，邀遊客欣賞3D航道風光，以及入園途中的「森林秘境隧道」，均是園區亮點。業者表示，園內同時設置跑跑卡丁車、娃娃機遊戲區與遊園觀光小火車，設施皆通過安全檢驗，並設有家長休息區，讓大人小孩都能安心同樂。

▲太陽城文創園區～百變影城1/29開幕。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

▲百變影城設施一覽。（圖／翻攝自Facebook／太陽城文創園區～百變影城）

票價方面，除1月29日開幕日免費入場外，一般票300元、優惠票250元，身高110至140公分兒童票150元；苗栗縣民與身心障礙者憑證件享半價，後龍鎮民及身高110公分以下兒童可免費入園。

園區鄰近大山濱海園區，周邊可順遊後龍好望角、西湖濕地等景點，方便規劃半日到一日遊行程，為苗栗注入休閒觀光動能。

另外，明德水庫也有新玩法，歷經三年多規劃與建設，「明德水陸空遊憩區」已於去年11月試營運，遊客可挑戰空中腳踏車、高空飛索，或乘坐環湖遊艇，一次感受「水上漫遊、空中馳騁、陸地探趣」的多層次體驗。業者表示，新玩法不僅是全台首創，更將成苗栗結合自然生態與創新體驗的新地標。

關鍵字： 苗栗旅遊 太陽城文創園區－後龍百變影城 後龍旅遊 親子旅遊 大山濱海園區

【老婆不嘻嘻】買遊戲當驚喜送老公！沒想到反而失望到快融化QQ

