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超狂！一片1000元的和牛吃到飽　和牛滷肉飯香辣刺激

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▲來自台中的Beef King在台北ATT開設旗艦店。

▲▼Beef King提供和牛吃到飽的服務。（圖／記者陳建竹攝）

▲Beef King提供和牛吃到飽的服務。

記者陳建竹／台北報導、攝影

來自台中的Beef King日本A5黑毛和牛鍋物無限放題，在台北ATT開設旗艦店，看好台北人喜愛頂級和牛的品味，這裡不跟台中店一樣提供澳洲和牛，全面提供來自宮崎、熊本、近江、鹿兒島等地的日本A5等級和牛。

▲▼用餐環境時尚又寬敞。（圖／記者陳建竹攝）

▲用餐環境時尚又寬敞。

這裡的消費方式依選用的和牛部位而有不同，三個部位2499元、六個部位3799元、七個部位6999元（皆需加10%服務費）。若同樣是吃三種和牛部位，台中店是2399元，台北店是2499元，雖然多100元，但是和牛等級從澳洲變成日本，用價值換算的話，台北店的消費反而划算。

▲▼「和尚頭」因肉的外形相似而得名。（圖／記者陳建竹攝）

▲「和尚頭」因肉的外形相似而得名。

▲▼肋眼有豐富油脂，香氣醇厚優雅。（圖／記者陳建竹攝）

▲肋眼有豐富油脂，香氣醇厚優雅。

▲▼肋眼和牛一片市價大約要1000元。（圖／記者陳建竹攝）

▲肋眼和牛一片市價大約要1000元。

選自近江牛的三叉跟和尚頭，都是大腿肉的部位，因為紅肉的纖維多，因此吃起來非常香甜。一樣選自近江牛的肋眼則是有豐富油脂，香氣醇厚優雅，口感軟綿香滑，淋一點麻辣鍋的辣湯，讓辣味反襯肉汁的甜美，即是很棒的調味。肋眼和牛一片市價大約要1000元，在這卻是吃到飽的選項之一。

▲▼鹿兒島茶美豬吃地瓜與綠茶長大。（圖／記者陳建竹攝）

▲鹿兒島茶美豬吃地瓜與綠茶長大。

鹿兒島茶美豬目前全台灣只有台中裕毛屋有賣，Beef King跟裕毛屋有特別合作，所以想在火鍋店吃到茶美豬，也只能在Beef King才吃得到。茶美豬是吃地瓜與綠茶長大的，雖然是豬肉，肉質卻頗為軟嫩，不柴不澀，也沒有豬腥味。

▲▼這裡的A5和牛來自宮崎、熊本、近江、鹿兒島等地。（圖／記者陳建竹攝）

▲這裡的A5和牛來自宮崎、熊本、近江、鹿兒島等地。

這麼多好肉，到底要怎麼涮才好吃？Beef King有個口訣：「牛肉掌握黃金3秒，豬肉變色就好」。牛肉下鍋涮個3秒大約是4分熟，拿起來放進碗裡再送入口中，餘熱會讓牛肉變成5分熟，正好是適合的熟度。豬肉只要變色就可以吃，如果煮太久，甜味都煮到湯裡，吃起來就會略微乾柴。

▲▼和牛滷肉飯香辣有勁。（圖／記者陳建竹攝）

▲和牛滷肉飯香辣有勁。

Beef King的和牛滷肉飯也是必嚐選項。將邊邊角角形狀不漂亮的和牛肉用麻辣湯熬煮，吃起來有麻辣湯與和牛的香氣。剛入口時不覺得特別辣，但辣味會慢慢跑出來刺激味蕾，讓人想再吃一口，喜歡吃辣的朋友會喜歡。


Beef King台北ATT旗艦店
地址：台北市信義區松壽路12號10樓之2
電話：02-77375001

關鍵字： 台北市美食 美食情報 Beef King A5和牛 吃到飽 和牛滷肉飯 台北ATT

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