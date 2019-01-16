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全台第一間溜滑梯電影院　加價50元暢玩親子遊樂設施

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▲▼全台第一間溜滑梯電影院在豐原。（圖／小腹婆大世界提供）

▲全台第一間溜滑梯電影院在豐原。（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／小腹婆大世界

豐原in89豪華影城有一間溜滑梯電影院：boomboom親子影廳。影廳外還有親子遊樂設施，購買boom廳電影票，就可以用一大一小50元的價格無限暢玩，而且這是全台第一間溜滑梯電影院！快來看看部落客小腹婆大世界在《旅遊超爽的》跟大家做的介紹！

▲▼boomboom親子影廳在家樂福裡面。（圖／小腹婆大世界提供）

▲boomboom親子影廳在家樂福裡面。

部落客小腹婆大世界第一次帶她未滿3歲的小孩看電影，對於第一次看電影的小朋友有幾個注意事項她覺得要留意：電影院的聲光音效好，要用漸進式的帶小朋友看，先陪同大人坐著看，讓他安心後才放手讓他自己坐、自己看。她的小孩一進場就被聲光音效給嚇到，後來才慢慢自在、自己玩起來。

▲▼小朋友增高坐墊。（圖／小腹婆大世界）

▲小朋友增高坐墊。

由於親子設施不限時間，她建議早一點來玩，玩完去看電影，看完電影後還可讓小孩再玩一會兒，盡情放電。所以除了看電影的時間，還可多抓1.5小時的停留時間。boomboom廳不只放卡通片，但大部分會以中文卡通優先。這裡有提供兒童坐墊，可以幫小孩增高，如果需要毛毯也可以跟櫃台借。

▲▼兒童遊戲區的海盜船溜滑梯。（圖／小腹婆大世界提供）

▲兒童遊戲區的海盜船溜滑梯。

▲▼溜滑梯下方防護墊很安全。（圖／小腹婆大世界提供）

▲溜滑梯下方防護墊很安全。

▲▼小孩的益智遊戲。（圖／小腹婆大世界提供）

▲小孩的益智遊戲。

兒童遊戲區的海盜船溜滑梯，整個都是木質的，質感很好，場地也很乾淨，裏頭還有很多益智遊戲可以玩。據部落客小腹婆大世界表示，溜滑梯非常的滑，但下方防護墊很厚很安全，她的小孩好幾次摔倒了又馬上跳起來玩，非常開心。

▲親子影廳boomboom廳。（圖／小腹婆大世界提供）

▲親子影廳boomboom廳。

▲▼電影院裡也有一個木質溜滑梯。（圖／小腹婆大世界提供）

▲電影院裡也有一個木質溜滑梯。

▲▼前方二排是專屬小朋友的沙發區。（圖／小腹婆大世界提供）

▲前方二排是專屬小朋友的沙發區，大人也可坐。

接著進入親子影廳boomboom廳。這個專為親子家庭設計的廳院，在電影放映時不會關全燈，讓小朋友也可以安心地看電影。電影院裡也有一個木質溜滑梯，溜滑梯設計比較寬一點，大人抱小孩溜也行。前方二排是專屬小朋友的沙發區，雖然大人也可以坐，但對大人來說比較不舒適。

部落客小腹婆大世界覺得boomboom廳的設計很棒，很適合帶「第一次看電影」的小朋友，但是只適合幼稚園、國小的小朋友，國中生就不適合了。

台中in89豪華影城｜家樂福豐原店
地址：台灣台中市豐原區成功路500號5樓
電話：04-25268189

關鍵字： 台中旅遊 小腹婆大世界 豐原 親子影城 溜滑梯電影院 親子遊樂設施

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