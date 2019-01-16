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物理治療師賣海鮮塔　沙茶爐加價69元可吃咖哩粥

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▲二月牌沙茶爐吃完可加價煮咖哩粥。

▲▼二月牌沙茶爐結合了沙茶爐與海鮮塔。（圖／記者陳建竹攝）

▲二月牌沙茶爐結合了沙茶爐與海鮮塔。

記者陳建竹／新北市報導、攝影

二月牌沙茶爐來自台南，原本是物理治療師的David吃過後非常喜歡，在朋友介紹下認識老闆後學了半年，才回新莊開業。從物理治療師到餐飲業是很大的改變，David憑著不服輸的精神努力打拚，在新莊已頗有名氣，現在正推出新的咖哩湯頭，「泰國劉德華」聞訊後立刻前來採訪。

▲▼二月牌沙茶爐位於新莊中華路上。（圖／記者陳建竹攝）

▲二月牌沙茶爐位於新莊中華路上。

不過在正式採訪之前，David先幫我們解答了一個疑問：沙茶爐跟沙茶火鍋並不一樣。沙茶火鍋是將沙茶下鍋炒，爆香後再加湯底成沙茶火鍋；沙茶爐指的是火鍋與拿來當沾醬的沙茶醬。而二月牌沙茶爐，則是結合了沙茶爐與海鮮塔。

▲▼火鍋湯底要熬煮4小時。（圖／記者陳建竹攝）

▲火鍋湯底要熬煮4小時。

▲▼加了櫻花蝦的沙茶醬。（圖／記者陳建竹攝）

▲加了櫻花蝦的沙茶醬。

David的火鍋湯底由扁魚干、蝦米當做基底，加上豬骨、雞腳，還有玉米、洋葱等等蔬菜花4個小時熬煮。煮出來的湯鮮香濃郁而且不油膩，加上海鮮清蒸後滴入湯底的新鮮食材原汁，讓湯喝起來有更多海鮮滋味。至於沙茶醬，David花了不少工夫，不是用現成的。先炸過扁魚、攪成扁魚鬆，之後再加入沙茶醬、櫻花蝦、花生粉等等材料一起炒5個小時，才能讓沙茶吃起來有櫻花蝦與海鮮的風味。不過David表示，不管是下鍋裡煮的火鍋料，或是海鮮塔裡的海鮮，滋味都很足夠，可以不用沾醬。

▲▼海鮮塔小層一層330元，大層一層650元。（圖／記者陳建竹攝）

▲海鮮塔有分大、小層。

▲▼這個季節可以吃到花蟹與三點蟹。（圖／記者陳建竹攝）

▲這個季節可以吃到花蟹與三點蟹。

海鮮塔小層一層330元，大層一層650元。若是5、6個人一起用餐，小層的四層，再搭配一些火鍋料就夠吃。海鮮的食材David主要從萬華的中央市場與桃園的竹圍漁港進貨，這個季節可以吃到的螃蟹是花蟹與三點蟹，花蟹的肉較多，三點蟹則是肉質較細，口感略有不同。

▲▼這裡的蝦子提供泰國蝦與白蝦二種。（圖／記者陳建竹攝）

▲這裡的蝦子提供泰國蝦與白蝦二種。

▲▼用墨魚漿（左）與花枝漿（右）煮成的丸子。（圖／記者陳建竹攝）

▲用墨魚漿（左）與花枝漿（右）煮成的丸子。

除了螃蟹，海鮮塔裡還有蛤蜊、白蝦、泰國蝦、透抽、軟絲、石斑魚等等，皆是清蒸，只加了蒜頭、薑絲去腥，沒有額外再調味。據David表示，這種清蒸方式，食材一定要新鮮，不然又沒有額外加調味料，一吃就知道好壞。至於火鍋料，David特別推薦來自澎湖、由墨魚與飛魚卵組合而成的墨魚漿，還有來自台南的花枝漿，尤其是墨魚漿，外面少見，吃得到魚卵，有咬勁。

▲▼吃完火鍋可加價購買咖哩粥。（圖／記者陳建竹攝）

▲吃完火鍋可加價購買咖哩粥。

吃完火鍋後，David都會幫客人準備一碗飯煮成粥，現在還可加價（小層69元、大層99元）改煮咖哩鍋。加入咖哩塊、白飯、蒜酥、油蔥酥、青蔥、蛋還有牛奶湯之後小火慢煮5至7分鐘即可。

為了歡迎新聞雲的讀者前來用餐，從1月16日至3月14日，2人同行消費滿500元並且出示手機上已下載的新聞雲App，就送價值220元的香菇蝦漿一份，只限新莊中華店（此優惠不能與其他優惠券併用）。


二月牌沙茶爐新莊店
地址：新北市新莊區中華路2段103號
電話：02-2997-1316

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關鍵字： 台北市美食 好康分享活動 二月牌沙茶爐 海鮮塔 咖哩粥 沙茶醬

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