大溪佛心農場一票玩到底！150元含餵鹿釣蝦　還能看水豚寶寶

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

桃園隱身在山林裡的農場「花鹿秘境－李家摸蜆農場」是人氣的親子園區，園區佔地寬廣，有許多可愛的小動物，有梅花鹿、水豚、跳跳羊、麝香豬和小鴨鴨，來訪可以與動物們近距離互動、體驗餵食，更棒的是，還能玩水、釣魚，感受生態奧秘，再搭配大溪景點一日遊，更充實旅程！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲大溪越來越多新亮點，還有不錯的休閒農場，隱身在大溪山林的「花鹿秘境李家摸蜆農場」也非常適合情侶約會，或是親子同遊。



▲開車的朋友，導航搜尋地標，就能輕鬆抵達，園區備有停車場，但停好車還是得走一段路，大約8～10分鐘的下坡路段，回程就是上坡。



▲接近時，沿途也都有清楚的路標指引。

門票資訊

花鹿秘境入園門票150元，門票可包含花鹿餵食、釣蝦、摸蜆和餵魚，若想體驗釣魚，一次是100元，農場也是親子及寵物友善環境，但攜帶寵物入園需牽繩或是提籃。

▲園區入口是繽紛的花鹿彩繪牆，也是這座親子農場著名的打卡地標。



飼料兌換

購買的門票，可以到兌換處去領飼料，來到花鹿秘境，也可以餵小豬喝奶奶，餵梅花鹿、水豚、跳跳羊吃牧草或紅蘿蔔，另外也有雞鴨魚蝦的飼料，都能搭配兌換。櫃台除了購票兌換飼料，另有提供餐飲的服務，還有飲料機、夾娃娃機，想玩什麼自己來。

▲假日的花鹿秘境真的是有夠熱鬧，人潮踴躍，整個園區都傳來小孩們玩樂的笑聲。

可愛動物區

▲拿到牧草和紅蘿蔔，滿分興奮的往可愛動物區，這裡有超多隻水豚，福嘟嘟的好可愛，看牠們慵懶的樣子也太享受。

▲有的趴在地上曬太陽，有的泡在池裡泡湯，看到飼料逼近，才開始往陸上移動。

▲特別的是，當天還有一隻水豚寶寶，身體小小一隻，真的是超級可愛的。

▲這一區除了水豚之外，還有鵝群和麝香豬，請注意麝香豬是餵奶喔！

▲走出柵欄，可以看到小鴨們在逛大街，感覺牠們都不怕生，到處討食相當可愛。

▲接著來到梅花鹿區，小鹿們也好古錐，整群小鹿迎向滿分，熱情渴望的表情，讓滿分像是個動物萬人迷。

▲梅花鹿的旁邊是跳跳羊，羊身上的味道比較重，但擁有黑白色毛的小羊依舊很可愛。

▲重點是，牠們也吃牧草和紅蘿蔔，來這餵梅花鹿，兩個飼料都能通用。

▲花鹿秘境是個不錯的休閒農場，還有知識教育小科普，讓旅人不僅能近距離餵食互動，還能好好認識牠們。

▲柵欄上都有小動物們的簡介，可以看一下。

▲別看花鹿秘境只是座小型的農場，其實園區也擁有美麗的山光水色，站在步道取景，碧綠池塘也很有美感。

戲水釣魚區

這裡除了能近距離的觀察動物日常，還有規劃戲水區、餵魚區、釣魚區和摸蜆區，當天看不少小朋友，都在探索池中生態，園區釣魚感覺也很好玩，好多人都有釣到魚。

▲要是在花鹿秘境玩累了，也不用擔心，農場裡也有規劃座位休息區，可以在這裡休息或是用餐，旁邊還有洗手間，整體設施還算完善。

心得

桃園大溪又多一個親子同遊玩樂好去處，「花鹿秘境」也算是桃園強大的親子夯點，來探索大自然生態奧秘，還能餵小動物，人氣的水豚和梅花鹿，來這通通看得到，夏天還能玩水消暑，悠閒釣魚觀山水風光，安排玩桃園大溪，花鹿秘境也一起列入行程吧！

花鹿秘境－李家摸蜆農場

地址：桃園市大溪區美華里美山路二段一巷261號

電話：03－3886600

營業時間：09：00～17：30（周三公休）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂

►朝聖昭披耶河畔最古老建築！泰國版「艾菲爾鐵塔」遊玩攻略

►車泊＋泡湯只要500元！礁溪8間人氣平價湯屋 房型價格一次看