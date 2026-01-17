ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大溪佛心農場一票玩到底！150元含餵鹿釣蝦　還能看水豚寶寶

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

桃園隱身在山林裡的農場「花鹿秘境－李家摸蜆農場」是人氣的親子園區，園區佔地寬廣，有許多可愛的小動物，有梅花鹿、水豚、跳跳羊、麝香豬和小鴨鴨，來訪可以與動物們近距離互動、體驗餵食，更棒的是，還能玩水、釣魚，感受生態奧秘，再搭配大溪景點一日遊，更充實旅程！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲大溪越來越多新亮點，還有不錯的休閒農場，隱身在大溪山林的「花鹿秘境李家摸蜆農場」也非常適合情侶約會，或是親子同遊。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲開車的朋友，導航搜尋地標，就能輕鬆抵達，園區備有停車場，但停好車還是得走一段路，大約8～10分鐘的下坡路段，回程就是上坡。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲接近時，沿途也都有清楚的路標指引。

門票資訊
花鹿秘境入園門票150元，門票可包含花鹿餵食、釣蝦、摸蜆和餵魚，若想體驗釣魚，一次是100元，農場也是親子及寵物友善環境，但攜帶寵物入園需牽繩或是提籃。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲園區入口是繽紛的花鹿彩繪牆，也是這座親子農場著名的打卡地標。

飼料兌換
購買的門票，可以到兌換處去領飼料，來到花鹿秘境，也可以餵小豬喝奶奶，餵梅花鹿、水豚、跳跳羊吃牧草或紅蘿蔔，另外也有雞鴨魚蝦的飼料，都能搭配兌換。櫃台除了購票兌換飼料，另有提供餐飲的服務，還有飲料機、夾娃娃機，想玩什麼自己來。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲假日的花鹿秘境真的是有夠熱鬧，人潮踴躍，整個園區都傳來小孩們玩樂的笑聲。

可愛動物區

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲拿到牧草和紅蘿蔔，滿分興奮的往可愛動物區，這裡有超多隻水豚，福嘟嘟的好可愛，看牠們慵懶的樣子也太享受。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲有的趴在地上曬太陽，有的泡在池裡泡湯，看到飼料逼近，才開始往陸上移動。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲特別的是，當天還有一隻水豚寶寶，身體小小一隻，真的是超級可愛的。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲這一區除了水豚之外，還有鵝群和麝香豬，請注意麝香豬是餵奶喔！

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲走出柵欄，可以看到小鴨們在逛大街，感覺牠們都不怕生，到處討食相當可愛。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲接著來到梅花鹿區，小鹿們也好古錐，整群小鹿迎向滿分，熱情渴望的表情，讓滿分像是個動物萬人迷。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲梅花鹿的旁邊是跳跳羊，羊身上的味道比較重，但擁有黑白色毛的小羊依舊很可愛。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲重點是，牠們也吃牧草和紅蘿蔔，來這餵梅花鹿，兩個飼料都能通用。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲花鹿秘境是個不錯的休閒農場，還有知識教育小科普，讓旅人不僅能近距離餵食互動，還能好好認識牠們。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲柵欄上都有小動物們的簡介，可以看一下。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲別看花鹿秘境只是座小型的農場，其實園區也擁有美麗的山光水色，站在步道取景，碧綠池塘也很有美感。

戲水釣魚區
這裡除了能近距離的觀察動物日常，還有規劃戲水區、餵魚區、釣魚區和摸蜆區，當天看不少小朋友，都在探索池中生態，園區釣魚感覺也很好玩，好多人都有釣到魚。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

▲要是在花鹿秘境玩累了，也不用擔心，農場裡也有規劃座位休息區，可以在這裡休息或是用餐，旁邊還有洗手間，整體設施還算完善。

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

心得
桃園大溪又多一個親子同遊玩樂好去處，「花鹿秘境」也算是桃園強大的親子夯點，來探索大自然生態奧秘，還能餵小動物，人氣的水豚和梅花鹿，來這通通看得到，夏天還能玩水消暑，悠閒釣魚觀山水風光，安排玩桃園大溪，花鹿秘境也一起列入行程吧！

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

花鹿秘境－李家摸蜆農場

地址：桃園市大溪區美華里美山路二段一巷261號
電話：03－3886600
營業時間：09：00～17：30（周三公休）

▲▼桃園大溪親子景點「花鹿秘境李家摸蜆農場」，餵水豚君梅花鹿，還能釣魚超好玩。（圖／部落客滿分提供）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂
朝聖昭披耶河畔最古老建築！泰國版「艾菲爾鐵塔」遊玩攻略
車泊＋泡湯只要500元！礁溪8間人氣平價湯屋　房型價格一次看

關鍵字： 花鹿秘境-李家摸蜆農場 桃園旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

推薦閱讀

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北茶花展開幕！鬱金香、寒櫻一起拍

阿里山賓館「一晚4.5萬」惹議　業者澄清

雲林最新香客大樓啟用　住一晚400起

台中隱藏版臭豆腐只要50元！

北市「落羽松+白雪木秘境」2日免門票

380元辦桌菜自助吧吃到飽！

大稻埕「特大號草莓大福」只賣50元！

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

天元宮櫻花季1/29開跑　走進幾米繪本

嘉義最高酒店推職人假期　入住送早晚餐

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

可不可推「橘果系」2款飲品　還有「橘子成哥」鑰匙圈

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

台南梅嶺雪白花海正美　美食景點攻略

日本最古老鐵路便當！創業超過140年

東北角「泡大眾湯299元」再贈溫泉粉

熱情法國老闆扎根板橋江子翠！

3人同行78折　探索廚房下午茶限時優惠

故宮旁「湖畔落羽松」如走進油畫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366